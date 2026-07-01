Aunque las credenciales digitales avanzan, la credencial física sigue siendo un elemento esencial para validar identidades, fortalecer la confianza y complementar los ecosistemas modernos de gestión de identidad.

Por Hugo Treviño, Business Development Manager para México, Centroamérica y el Caribe de FARGO en HID

La transformación digital ha llevado a muchas organizaciones a adoptar identidades móviles, billeteras digitales y credenciales almacenadas en teléfonos inteligentes. Sin embargo, lejos de desaparecer, la credencial física continúa desempeñando un papel fundamental en numerosos entornos.

Su vigencia no responde a la costumbre ni a la resistencia al cambio, sino a una ventaja difícil de reemplazar: la capacidad de verificar una identidad de manera instantánea, visible y sin depender de aplicaciones, redes o dispositivos adicionales.

Es precisamente en este punto donde el tema adquiere especial relevancia. La velocidad con la que una persona puede ser identificada sigue siendo un factor crítico en innumerables entornos. Desde un aeropuerto hasta un hospital, una universidad, una planta industrial o un evento profesional, la capacidad de verificar visualmente una identidad en cuestión de segundos contribuye a la seguridad, la eficiencia operativa y la confianza entre las personas.

La credencial física mantiene una relevancia que pocas tecnologías han logrado reemplazar. Más allá de funcionar como una llave de acceso, constituye una forma inmediata y universal de identificación: permite saber quién es una persona, cuál es su función y a qué organización pertenece sin necesidad de dispositivos adicionales, conectividad o procesos intermedios. Incluso facilita iniciar conversaciones y establecer conexiones profesionales.

En actividades de networking, por ejemplo, resulta mucho más sencillo identificar a una persona a través de su credencial y utilizar esa información para iniciar una conversación o construir una relación profesional.

El sentido de pertenencia también cuenta

Cuando un trabajador ingresa a una compañía y recibe su tarjeta de identidad, obtiene un medio para autenticar su ingreso a las instalaciones y, al mismo tiempo, un símbolo tangible que le recuerda que ahora forma parte de una comunidad laboral. Ese documento físico se convierte en la primera manifestación visible de su vínculo con la organización, un objeto que puede portar con orgullo y que lo legitima como miembro de un colectivo.

La tarjeta no es únicamente un instrumento operativo, es un gesto institucional que transmite confianza, legitimidad, y que marca el inicio de una relación laboral con identidad propia.

En ambientes externos la credencial cumple un rol aún más relevante. Cuando el colaborador asiste a una reunión con otra empresa y muestra la tarjeta física, esta se convierte en un medio confiable para validar la vinculación laboral, acreditando que esta persona representa a la compañía y confirmando su identidad ante terceros. En estos contextos, lo que genera confianza es el documento institucional que respalda la relación laboral, dado que no es usual solicitar un dispositivo móvil para verificarla.

La credencial física funciona como carta de presentación y como prueba inmediata de pertenencia, respaldando la legitimidad del trabajador en entornos donde la validación digital no hace sentido.

Es importante aclarar que una cosa es contar con un mecanismo para identificar personal dentro de la empresa, y otra muy distinta es portar un documento que acredite la identidad de la persona fuera de la organización. El trabajador entiende que la credencial física trasciende lo técnico y se convierte en un instrumento de representación, con valor simbólico y práctico. No se trata de competir con las soluciones digitales, sino de reconocer que cada formato cumple un rol específico dentro de un sistema moderno, donde lo físico y lo digital pueden aportar tanto legitimidad como acceso ágil y eficiente.

Elementos de seguridad y diseño

Las tarjetas de identidad físicas no son simples piezas de plástico; su diseño y acabado transmiten un mensaje institucional que va más allá de lo funcional. Los hologramas y la gama de colores, por ejemplo, aportan un nivel de seguridad adicional al dificultar la falsificación y, al mismo tiempo, elevan la percepción de sofisticación.

Los logos impresos en alta definición representan un doble propósito: legitiman la pertenencia y actúan como sello de representación externa. A estos elementos se suman acabados especiales como laminados resistentes, tintas metálicas o microtextos que elevan la credencial a un estándar documental robusto. Incluso la tipografía seleccionada y la disposición gráfica comunican autoridad y pertenencia, convirtiendo la tarjeta en un soporte que combina estética, seguridad y narrativa institucional.

En sectores de alta exigencia, como gobierno, salud o corporaciones multinacionales, estos detalles no son accesorios, sino que resultan indispensables para garantizar que la credencial cumpla su papel de manera confiable. Una tarjeta con hologramas, chips integrados o antenas internas valida la identidad y transmite un mensaje de confianza y profesionalismo que se percibe en cada interacción.

La credencial como parte de un ecosistema de identidad

Como responsables de carnetizar a los trabajadores, los departamentos de Recursos Humanos deben entender que, en la práctica, las tarjetas físicas no se oponen a las credenciales digitales, sino que pueden convivir con ellas en un modelo híbrido.

El trabajador puede usar su celular para acceder a espacios restringidos, pero sabe que la tarjeta física continúa siendo el documento que lo acredita ante terceros. Esta convivencia da cuenta de la evolución de la gestión de identidad hacia arquitecturas modernas, donde lo tangible y lo digital se complementan. La credencial física aporta legitimidad y simbolismo dentro y fuera de la organización, mientras que las virtuales convierten los dispositivos móviles en una llave de acceso cómoda y fluida; juntas enriquecen la experiencia del usuario.

Hoy, el mercado dispone de impresoras de última generación capaces de producir credenciales con altos estándares de seguridad, calidad y durabilidad. Tecnologías como DTC (Direct-to-Card) y HDP (High Definition Printing) permiten crear documentos confiables y resistentes, preparados para seguir desempeñando un papel relevante dentro de las estrategias de identidad durante muchos años más.

Cabe destacar que el valor de las identificaciones en las organizaciones no reside únicamente en la credencial, sino en todo el ecosistema que la respalda. En este sentido, fabricantes como HID cobran aún más relevancia al ofrecer una visión integral de la identidad, en la que convergen tecnologías como la impresión de tarjetas, el control de acceso, las credenciales móviles y la biometría, todas ellas como parte de una misma estrategia.

Más allá de implementar productos aislados, el objetivo debe ser construir una identidad conectada de punta a punta, capaz de combinar seguridad, interoperabilidad y una experiencia consistente para usuarios y administradores.

La credencial física no compite con las nuevas tecnologías; por el contrario, se integra con ellas para seguir siendo una pieza fundamental del ecosistema de identidad moderno.