AI Pods de Globant integran Claude para acelerar la IA empresarial

La alianza estratégica con Anthropic incorpora los modelos Claude a los AI Pods de Globant para escalar la inteligencia artificial empresarial.

Globant dio un nuevo paso en su estrategia de inteligencia artificial al anunciar una alianza de varios años con Anthropic para incorporar los modelos Claude a su oferta de AI Pods de Globant, un modelo de servicios basado en agentes de IA diseñado para acelerar proyectos empresariales a gran escala.

El acuerdo también convierte a la multinacional fundada en Latinoamérica en uno de los primeros Preferred Services Partners de la red global Claude Partner Network, fortaleciendo su capacidad para desarrollar soluciones de IA seguras, escalables y orientadas a resultados.

La iniciativa no solo amplía el portafolio comercial de Globant. También impulsa su transformación interna: los 28.500 colaboradores de la compañía tendrán acceso a los modelos Claude y participarán en programas de certificación especializados desarrollados por Anthropic para acelerar la adopción de arquitecturas de IA agéntica.

La alianza fue anunciada oficialmente por ambas compañías el 30 de junio y forma parte de la estrategia de expansión de Globant como organización AI-native. Según la empresa, el objetivo es ayudar a las organizaciones a evolucionar desde proyectos piloto hacia implementaciones de inteligencia artificial con impacto medible en las operaciones.

AI Pods de Globant: de la experimentación a la operación empresarial

Los AI Pods son unidades de servicios especializadas coordinadas mediante agentes de inteligencia artificial capaces de automatizar procesos complejos, colaborar con equipos humanos y ejecutar flujos de trabajo de forma continua.

La incorporación de Claude amplía las capacidades de estos equipos inteligentes, especialmente en tareas que requieren análisis de grandes volúmenes de información, razonamiento contextual y automatización de procesos empresariales.

Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, afirmó que la adopción de IA ya no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas tecnológicas, sino en transformar la manera en que las organizaciones generan valor. Según el ejecutivo, la combinación de los modelos Claude con la metodología AI Pods permitirá integrar inteligencia artificial directamente en las operaciones de negocio y acelerar resultados medibles.

Como parte del acuerdo, Globant también obtuvo acceso al programa Forward Deploy Engineer (FDE) de Anthropic, una certificación orientada a formar especialistas capaces de implementar, orquestar y escalar soluciones basadas en IA agéntica para clientes empresariales.

Anthropic impulsa la expansión de Claude en sectores estratégicos

Uno de los datos más relevantes del anuncio es que el modelo AI Pods ya está presente en el 40% de las veinte cuentas de mayor facturación de Globant, una señal del creciente interés de las grandes organizaciones por soluciones listas para producción.

La alianza identifica cuatro industrias donde la integración entre Claude y los AI Pods tendrá un impacto inmediato.

En medios y entretenimiento, la tecnología permitirá automatizar el análisis de guiones, la localización de contenidos, la gestión de derechos digitales y el análisis avanzado de audiencias.

Para aerolíneas, la propuesta contempla asistentes capaces de personalizar reservas en tiempo real y automatizar las comunicaciones con pasajeros durante incidencias operativas.

En gaming, Claude apoyará procesos de documentación de videojuegos, asistencia contextual para jugadores y moderación inteligente de comunidades.

Mientras tanto, el sector hospitality podrá incorporar servicios de concierge impulsados por IA, planificación de itinerarios complejos y atención personalizada en múltiples idiomas.

Phil Samenuk, Head of Partnerships de Anthropic, destacó que Globant está integrando Claude tanto en la prestación de servicios para clientes como en sus procesos internos, con el objetivo de desarrollar una comunidad de 5.000 arquitectos certificados especializados en esta tecnología.

Una apuesta por la ingeniería de IA empresarial

La alianza también fortalece el posicionamiento de Globant dentro del ecosistema internacional de inteligencia artificial. La compañía ya mantiene acuerdos estratégicos con OpenAI, NVIDIA, AWS y Unity, y ahora incorpora a Anthropic como uno de sus socios tecnológicos más relevantes.

Para Diego Maldonado, CEO del Enterprise Studio & Strategic Partnerships de Globant, las organizaciones necesitan soluciones completas que combinen seguridad, escalabilidad e integración con los procesos de negocio, más allá de modelos de IA aislados. En ese sentido, la incorporación de Claude permitirá acelerar proyectos empresariales con mayores garantías de gobernanza y despliegue responsable.

El movimiento confirma una tendencia que comienza a consolidarse entre los grandes proveedores tecnológicos: el mercado evoluciona desde asistentes conversacionales hacia plataformas capaces de ejecutar procesos empresariales completos mediante agentes inteligentes especializados.

Con esta alianza, Globant busca posicionarse como uno de los principales integradores de IA empresarial en América Latina y ampliar su presencia internacional en proyectos donde la automatización inteligente deja de ser un experimento para convertirse en parte de la infraestructura operativa de las organizaciones.