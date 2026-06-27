Civitatis implementa una iniciativa de recaudación mediante un Free Tour benéfico para brindar ayuda directa a las víctimas del terremoto en Venezuela.

La tragedia natural que ha sacudido diversas regiones de Venezuela ha movilizado a la comunidad internacional y a empresas comprometidas con el impacto social. En este contexto, Civitatis, la reconocida plataforma de distribución de actividades turísticas, ha lanzado el Free Tour Benéfico por Venezuela, una propuesta innovadora que transforma la gestión de donaciones en un formato accesible para cualquier persona, sin importar su ubicación geográfica.

La iniciativa, diseñada bajo un modelo de “fila cero”, permite que los usuarios realicen aportaciones económicas directas en lugar de reservar una actividad presencial. Esta agilidad operativa es fundamental ante crisis de esta magnitud, donde la rapidez en la respuesta puede marcar una diferencia significativa en la vida de los afectados. Los fondos recaudados serán transferidos íntegramente a We Love Foundation, una entidad enfocada en canalizar recursos hacia las zonas con mayor nivel de devastación, específicamente aquellas que sufrieron el impacto directo del epicentro en La Guaira.

El compromiso de Civitatis con la solidaridad en Venezuela trasciende la mera recaudación de fondos. Enrique Espinel, COO de la compañía, subrayó la importancia de la agilidad en la respuesta ante catástrofes, destacando que el país cuenta con una comunidad internacional de venezolanos deseosos de colaborar con su tierra de origen. Al poner a disposición su plataforma tecnológica, la empresa no solo facilita la captación de recursos, sino que también ofrece un canal transparente y seguro para que la ayuda llegue efectivamente a quienes más lo necesitan en esta etapa de crisis.

El impacto de este tipo de iniciativas radica en la capacidad de transformar la solidaridad en Venezuela en una acción tangible. El próximo 27 de julio, la compañía hará público el balance final de la campaña, garantizando la trazabilidad de cada euro donado. Esta rendición de cuentas es vital para mantener la confianza de los donantes y asegurar que los recursos se destinen a la reconstrucción de hogares y medios de vida devastados por el sismo.

La solidaridad en Venezuela es una necesidad urgente, y modelos como el de Civitatis demuestran que las plataformas tecnológicas pueden jugar un rol determinante en la gestión de emergencias humanitarias. La integración de sistemas de reserva adaptados para donaciones permite que miles de personas se sumen a una causa común, superando las barreras geográficas que a menudo fragmentan la ayuda humanitaria. El enfoque en la transparencia y la eficacia en la asignación de los fondos asegura que el esfuerzo de cada colaborador tenga un impacto real en el terreno, apoyando la recuperación a largo plazo de las comunidades más vulnerables.