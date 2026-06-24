FINNOSUMMIT 2026: las finanzas se integran en la economía real

FINNOSUMMIT 2026 apuesta por la convergencia entre industrias.

La décima edición del encuentro amplía su alcance hacia retail, salud y logística para impulsar nuevos modelos de negocio basados en tecnología financiera.

Las fronteras entre los servicios financieros y otros sectores económicos continúan difuminándose. Esa es la premisa que marcará la décima edición de FINNOSUMMIT 2026, evento que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, y que busca reunir a empresas de retail, logística, salud, banca, tecnología e inversión para explorar cómo las capacidades financieras se han convertido en un componente estratégico de competitividad.

La organización prevé un ecosistema en expansión, impulsado por la creciente demanda de soluciones B2B y por la incorporación de tecnologías como pagos digitales, crédito embebido, inteligencia artificial e identidad digital en sectores que tradicionalmente operaban fuera del ámbito financiero.

“Las empresas ya no compiten únicamente por la calidad de sus productos o servicios. También lo hacen por su capacidad para integrar herramientas financieras que reduzcan fricciones, mejoren la experiencia del cliente y generen nuevas fuentes de ingresos”, afirmó Andrés Fontao, CEO de Finnosummit.

El planteamiento refleja una tendencia que la propia organización ha venido destacando durante los últimos meses: la tecnología financiera ha dejado de ser una categoría exclusiva de bancos y fintechs para convertirse en infraestructura de negocio para múltiples industrias.

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FINNOSUMMIT 2026 y la transformación de retail, salud y logística

Uno de los cambios más visibles en esta edición será la incorporación de escenarios y contenidos específicos dirigidos a sectores de la economía real.

En retail, el foco estará puesto en herramientas de financiamiento instantáneo, modelos Buy Now, Pay Later (BNPL) y soluciones de inteligencia artificial aplicadas al proceso de compra. Según la organización, estas tecnologías permiten reducir el abandono de carritos y fortalecer los mecanismos de prevención de fraude.

La industria logística encontrará espacios dedicados a liquidez, financiamiento operativo y pagos internacionales, con especial atención al crecimiento de las stablecoins como mecanismo para agilizar transacciones transfronterizas.

Por su parte, el sector salud analizará alternativas para ampliar el acceso a tratamientos de alto costo mediante seguros embebidos y esquemas de financiamiento bajo el modelo Care Now, Pay Later.

Esta visión también se refleja en el concepto central del evento: convertirse en el punto de encuentro donde convergen las industrias que buscan integrar capacidades financieras dentro de sus operaciones.

Un nuevo formato centrado en conexiones de negocio

La décima edición también servirá para presentar el Insights Hub, una estructura diseñada para facilitar la interacción entre ejecutivos, emprendedores, inversionistas y responsables de innovación.

Según los organizadores, el objetivo es superar el modelo tradicional de conferencias y convertir los contenidos en un catalizador para generar alianzas, acuerdos comerciales y proyectos conjuntos. El espacio contará con líderes de banca, fintechs, unicornios tecnológicos y corporaciones de distintos sectores que compartirán experiencias sobre transformación digital e innovación financiera.

El evento mantendrá además su propuesta de networking especializado, una de las características que ha consolidado a FINNOSUMMIT como una de las principales plataformas del ecosistema fintech latinoamericano durante la última década.

DisruptHer refuerza el liderazgo femenino

La agenda incluirá nuevamente DisruptHer, iniciativa orientada a incrementar la participación de mujeres líderes dentro de un sector históricamente dominado por hombres.

El programa combinará actividades exclusivas con sesiones integradas al resto de la agenda, buscando ampliar las oportunidades de visibilidad, colaboración y desarrollo profesional para ejecutivas y emprendedoras vinculadas al ámbito financiero y tecnológico.

Una década de evolución del ecosistema fintech

Desde su primera edición, FINNOSUMMIT ha acompañado el crecimiento del ecosistema fintech en América Latina. Diez años después, el evento evoluciona para responder a una realidad distinta: las capacidades financieras ya no son exclusivas de las entidades financieras.

La edición 2026 plantea una pregunta estratégica para cualquier organización: ¿está preparada para competir en una economía donde pagos, crédito, identidad digital e inteligencia artificial forman parte integral del modelo de negocio?