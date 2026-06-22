Innovación en la nube: El desafío de la madurez tecnológica

Solo el 14% de las organizaciones alcanza la madurez necesaria para escalar sus proyectos de inteligencia artificial de forma exitosa.

La adopción de estrategias de datos avanzadas se ha convertido en el eje central de la competitividad empresarial. NTT Data, referente en servicios digitales y análisis de datos, ha publicado recientemente su informe sobre la Innovación impulsada por la nube en la era de la IA. Este documento arroja una conclusión preocupante para los directores de tecnología: a pesar de casi dos décadas de experiencia industrial en computación en la nube, la innovación en la nube sigue siendo un terreno dominado por la inmadurez operativa.

El cuello de botella de la madurez tecnológica

Según los datos presentados, solo el 14% de las organizaciones evaluadas ha logrado consolidar un nivel de madurez que les permita sostener proyectos de IA generativa y analítica avanzada sin comprometer la estabilidad del negocio. Para el resto, la brecha entre la ambición digital y la realidad infraestructural es cada vez mayor. Muchos ejecutivos han asumido que el despliegue de recursos en la nube es suficiente para garantizar la agilidad, pero este informe desmiente dicha premisa: sin una arquitectura de datos bien estructurada, la nube es poco más que un repositorio costoso y difícil de gobernar.

La innovación en la nube requiere una orquestación que va más allá de la migración de servidores. Implica la adopción de prácticas de ingeniería de datos, seguridad inmutable y, sobre todo, una cultura que fomente la experimentación rápida. El informe de NTT Data subraya que las empresas atrapadas en niveles intermedios de adopción suelen gastar hasta el 60% de su tiempo en tareas de mantenimiento, dejando poco espacio para el desarrollo de productos que realmente aporten valor al cliente final.

“La IA está acelerando más rápido que la madurez cloud de las empresas”, afirmó Charlie Li, presidente y responsable global de Cloud y Seguridad de NTT DATA, Inc. “El cloud ha superado ampliamente su rol como infraestructura y hoy es la capa de ejecución de la IA. Las organizaciones que no evolucionen sus bases cloud corren el riesgo de limitar el crecimiento y el valor de sus inversiones en IA. Nuestros clientes que están logrando resultados tratan el cloud como un generador de valor, no como una iniciativa tecnológica”.

IA y el futuro de la infraestructura

Para que las ambiciones de inteligencia artificial dejen de ser simples pruebas de concepto y se conviertan en motores de ingresos, es necesario revaluar la gestión del stack tecnológico. Las organizaciones que lideran el mercado no solo utilizan la nube, sino que la optimizan constantemente, alineando sus cargas de trabajo con los servicios que ofrecen mayor eficiencia operativa. La capacidad de escalar no reside en la cantidad de recursos contratados, sino en la calidad de la integración entre las herramientas de gestión de datos y los modelos de lenguaje o predicción que la empresa desea implementar.

El llamado a la acción es claro: es momento de auditar la infraestructura interna. La falta de madurez no es un problema que se resuelva únicamente con mayor inversión; es un desafío de arquitectura y estrategia. Las empresas deben priorizar el cierre de esta brecha para no quedar fuera de la nueva economía algorítmica, donde la agilidad técnica es el único determinante de la supervivencia a largo plazo.

Seis nuevas reglas para generar valor con cloud en la era de la IA

NTT DATA identifica seis reglas que las organizaciones deben adoptar para convertir el cloud en un motor estratégico de valor: