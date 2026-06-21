IA en el arte: la infraestructura detrás de la experiencia

Descubre cómo la infraestructura de Lenovo potencia la exposición interactiva “Vivir el archivo” con IA en el Centro Cultural La Moneda.

La reciente inauguración de la exposición “Vivir el archivo” en el Centro Cultural La Moneda (Santiago de Chile) donde Lenovo despliega su infraestructura para potenciar instalaciones interactivas con IA, ilustra un cambio relevante: la tecnología ya no es el soporte, sino el protagonista invisible que permite la creación cultural en tiempo real.

Este tipo de proyectos ponen a prueba la capacidad de procesamiento de las estaciones de trabajo bajo condiciones de alta demanda, siendo un caso de estudio sobre cómo el edge computing puede aplicarse al sector creativo.

La infraestructura invisible

El sistema implementado utiliza ThinkStation P8 para la visualización y el procesamiento de contenidos en tiempo real. Este despliegue es un ejemplo de cómo la potencia de cálculo industrial se traslada a entornos museísticos, requiriendo estabilidad, capacidad de cómputo GPU y resiliencia.

La instalación utiliza IA no solo para generar contenido, sino para reinterpretar archivos históricos, lo que exige una latencia mínima para que la experiencia del usuario sea fluida.

Lecciones de interoperabilidad

Proyectos como este demuestran que la adopción de IA en sectores no tradicionales (como la cultura) requiere una simbiosis perfecta entre hardware y software. La infraestructura no solo sostiene la aplicación, sino que habilita nuevas formas de interacción con la historia.

Aspectos clave para el despliegue de IA en entornos públicos:

Escalabilidad del hardware: Uso de estaciones de trabajo capaces de manejar procesamiento paralelo sin degradación.

Uso de estaciones de trabajo capaces de manejar procesamiento paralelo sin degradación. Fiabilidad operativa: Sistemas diseñados para funcionar en jornadas extensas de alta interacción, minimizando el riesgo de fallos en la exposición.

Sistemas diseñados para funcionar en jornadas extensas de alta interacción, minimizando el riesgo de fallos en la exposición. Integración de datos: Procesamiento de archivos históricos para su puesta en valor, facilitando la accesibilidad a colecciones culturales complejas.

La tecnología es el lienzo sobre el cual se escribe la innovación cultural. Casos como el de Lenovo y CCLM sugieren que el futuro del arte interactivo depende tanto de la visión creativa como de la arquitectura de datos subyacente.