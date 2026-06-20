IA agéntica: el salto de la automatización a la autonomía industrial

Cristian Segovia de Escala 24/7 explica cómo los agentes de AWS transforman la manufactura mediante razonamiento, planificación y gobernanza.

La IA agéntica representa la transición definitiva de los sistemas que simplemente ejecutan órdenes programadas a entidades capaces de razonar, planificar y actuar con autonomía. En el sector manufacturero, esta tecnología rompe las limitaciones de la automatización tradicional, la cual suele ser reactiva y rígida ante los imprevistos en la planta.

Cristian Segovia, Arquitecto de Soluciones de Preventa en Escala 24/7, advierte que mientras la automatización clásica funciona como un “GPS de hace diez años” que ignora los obstáculos físicos si no están en su mapa, el agente inteligente actúa como un “conductor experto” que evalúa el entorno y busca rutas alternas para garantizar la continuidad operativa.

Con Segovia pudimos conversar en nuestro último Panel de Expertos en The Standard CIO sobre la IA agéntica en manufactura: cómo las fábricas comienzan a opera en forma autónoma, que puedes disfrutar completamente en nuestro canal de Youtube.

Como socio estratégico de Amazon Web Services (AWS), Escala 24/7 facilita la integración de esta infraestructura avanzada en las operaciones industriales globales. El uso de herramientas como Amazon Bedrock Agent Core permite a las empresas desplegar estos agentes bajo un marco de seguridad y privacidad que no ofrecen los modelos públicos, asegurando que la propiedad intelectual y los datos críticos de la producción permanezcan protegidos.

Eficiencia operativa y gobernanza de la IA agéntica

La implementación de agentes inteligentes no es una aspiración teórica; ya entrega resultados tangibles en la eficiencia financiera de las plantas. Segovia destaca que el uso de agentes para monitorear procesos ha permitido reducir hasta un 50% los costos de transporte de emergencia y acelerar en un 98% el diagnóstico de fallas en las líneas de producción. Estas métricas representan un retorno de inversión directo que impacta la rentabilidad al reducir los paros imprevistos, donde “el tiempo es literalmente pérdida de millones”.

Sin embargo, la autonomía no puede existir sin un control estricto. Segovia utiliza una analogía contundente para explicar la necesidad de supervisión: “Darle autonomía a un agente de IA sin gobernanza es como darle tarjeta de crédito corporativa sin límite de gasto a un adolescente”. Para mitigar este riesgo, AWS emplea el lenguaje Cedar y políticas de acción que definen matemáticamente los límites de operación de cada agente. Estos “guardrails” garantizan que, si un sistema intenta realizar un ajuste que comprometa la seguridad de una máquina, el proceso sea bloqueado automáticamente, manteniendo siempre al criterio humano como el supervisor final del contexto.

Datos curados y el nuevo rol del Gerente de IA

El éxito de una arquitectura de este tipo depende críticamente de la calidad de la información. “Si entra basura, sale basura”, afirma Segovia al subrayar que los datos deben ser curados antes de ser procesados por los agentes. Para resolver problemas de latencia en la manufactura, la estrategia se centra en procesar la información lo más cerca posible de la planta —mediante local zones o Direct Connect—, pero integrándola siempre en lagos de datos que permitan un análisis profundo y escalable.

Esta transformación tecnológica exige, a su vez, una reestructuración de los equipos de TI. La figura tradicional del CTO ahora debe convivir con roles emergentes como el Gerente de Inteligencia Artificial, encargado de supervisar la gobernanza, las políticas de modelos y el control de gastos de estas nuevas arquitecturas.

Según el experto de Escala 24/7, las empresas deben alinearse con marcos de trabajo probados, como el AWS Well-Architected Framework, para capturar el valor real de los sistemas autónomos.

El camino hacia la autonomía real requiere abandonar la dependencia histórica de herramientas manuales como el Excel y adoptar una visión normativa y cultural. La recomendación final para las empresas de la región es clara: no se trata de lanzar tecnología “como si fuera pintura en blanco y esperar a ver qué sucede”, sino de apoyarse en expertos y estándares definidos para navegar la transición hacia una manufactura verdaderamente inteligente. Puede profundizar en estos conceptos y ver el panel completo en el canal de The Standard CIO.