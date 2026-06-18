La expansión internacional ya no se construye: se consume como servicio.

César Camacho, Head of Operations de AlsoThere, explica por qué la infraestructura corporativa se está convirtiendo en el nuevo cloud para las empresas que buscan crecer fuera de sus fronteras.

Durante años, la internacionalización empresarial siguió un patrón casi inamovible. Una compañía identificaba una oportunidad en otro país, constituía una entidad legal, alquilaba oficinas, contrataba personal local y comenzaba a construir una operación desde cero para expandirse internacionalmente. El problema es que ese modelo fue diseñado para una economía donde la presencia física era indispensable para hacer negocios.

Hoy la realidad es distinta.

Una empresa de software puede vender en cualquier continente desde una laptop. Una consultora puede atender clientes en varios países sin mover a una sola persona. Una agencia creativa puede ejecutar proyectos globales desde cualquier ciudad de América Latina.

Sin embargo, la promesa de una economía digital sin fronteras suele chocar con una realidad mucho más compleja.

“Muchas startups creen que son globales porque tienen un botón de compra en Internet. Descubren que no saben operar internacionalmente cuando aparece el primer gran cliente corporativo y les exige facturación local, cumplimiento fiscal y capacidad de cobro en moneda nacional”, afirma César Camacho, COO de eSource Capital y Head of Operations de AlsoThere.

Según el directivo, el principal obstáculo para la expansión internacional ya no es tecnológico: Es operativo.

“Las empresas implementan IA para optimizar procesos en segundos, pero tardan meses en abrir una cuenta bancaria local o legalizar un contrato. Esa fricción termina limitando cualquier estrategia de crecimiento”, afirma Camacho.

Cuando el software avanza más rápido que la empresa

Durante la última década las barreras para crear productos digitales se redujeron drásticamente. La nube eliminó la necesidad de grandes inversiones en infraestructura tecnológica. Las herramientas de colaboración facilitaron el trabajo remoto. Los modelos SaaS permitieron distribuir soluciones a escala global. Pero mientras la tecnología aceleró, la estructura corporativa permaneció prácticamente intacta. Incluyendo las alternativas para que los negocios puedan expandirse internacionalmente.

“Hoy desplegar código puede tomar minutos. Habilitar la estructura legal para cobrar por ese código en otro país puede tomar meses”, explica Camacho.

La contradicción es evidente.

Las organizaciones hablan de inteligencia artificial, automatización y crecimiento exponencial, mientras continúan dependiendo de procesos internacionales lentos, fragmentados y burocráticos.

Para Camacho, la velocidad tecnológica y la velocidad corporativa se han desacoplado. “Las empresas implementan IA para optimizar procesos en segundos, pero tardan meses en abrir una cuenta bancaria local o legalizar un contrato. Esa fricción termina limitando cualquier estrategia de crecimiento”.

El verdadero cuello de botella de la economía digital

La expansión internacional suele presentarse como un desafío comercial, que implica:

Encontrar clientes.

Generar demanda.

Construir marca.

Pero la experiencia de cientos de empresas latinoamericanas muestra que el problema aparece después de cerrar la venta. Una transacción internacional B2B no consiste únicamente en recibir un pago. Implica contratos bajo legislación local, facturación fiscalmente válida, mecanismos de cobranza compatibles con cada mercado y cumplimiento regulatorio específico para cada jurisdicción.

“Muchas organizaciones descubren que su producto funciona perfectamente, que existe demanda y que tienen clientes interesados. Lo que no tienen es la infraestructura para operar formalmente en el mercado donde quieren vender”, señala.

La consecuencia suele ser costosa: Proyectos detenidos, ventas retrasadas, ingresos que nunca llegan a materializarse.

“La ventaja competitiva ya no estará en quién posee más oficinas o más entidades legales. Estará en quién puede operar más rápido, con menor riesgo y con mayor flexibilidad”, sostiene Camacho.

El derecho a equivocarse de mercado

Uno de los conceptos más interesantes que plantea AlsoThere es lo que Camacho denomina “el derecho a equivocarse de mercado”.

La idea rompe con décadas de pensamiento corporativo tradicional.

Antes, entrar en un país requería una inversión tan elevada que abandonar el mercado era considerado un fracaso estratégico.

Hoy, argumenta, debería ocurrir exactamente lo contrario.

Las empresas necesitan la capacidad de entrar rápido, validar demanda real y salir rápidamente si el mercado no responde.

“No construir infraestructura antes de validar comercialmente es probablemente la decisión más inteligente que puede tomar una organización”, afirma.

La lógica recuerda la transformación que vivió la industria tecnológica con la llegada del cloud computing.

Hace veinte años las empresas compraban servidores. Hoy consumen capacidad tecnológica bajo demanda.

Camacho cree que la expansión internacional seguirá exactamente el mismo camino.

¿La próxima nube será corporativa?

La tesis de AlsoThere es provocadora. Así como AWS transformó la infraestructura tecnológica en un servicio, la infraestructura legal, fiscal y operativa podría convertirse en un recurso consumible bajo demanda. El concepto recibe incluso un nombre propio: Company-as-a-Service (CaaS).

Bajo esta lógica, las organizaciones dejarían de invertir capital para construir capacidades internacionales propias y comenzarían a utilizar capacidades existentes cuando realmente las necesiten. La diferencia puede ser significativa para startups, empresas tecnológicas y firmas de servicios profesionales que buscan crecer sin comprometer grandes recursos financieros.

“La ventaja competitiva ya no estará en quién posee más oficinas o más entidades legales. Estará en quién puede operar más rápido, con menor riesgo y con mayor flexibilidad”, sostiene Camacho.

Los CIOs: ¿Qué deberían replantearse?

Para los CIOs, el cambio implica una redefinición importante de las prioridades asociadas a la expansión internacional.

Hace cinco años la conversación giraba alrededor de infraestructura tecnológica, conectividad o despliegue de aplicaciones.

Hoy la nube ha convertido muchos de esos desafíos en commodities.

Las nuevas barreras aparecen en otro lugar:

Cumplimiento normativo.

Facturación local.

Procesos de contratación internacional.

Operación multinacional.

“El CIO moderno debe entender que una transacción internacional B2B es mucho más que un pago. Es una cadena completa de requisitos legales, fiscales y operativos que pueden determinar si una expansión funciona o fracasa”, destaca Camacho.

Hoy las preocupaciones en las empresas de la región no giran en si se puede vender globalmente. La tecnología resolvió ese problema hace años.

La verdadera pregunta es si puede operar globalmente con la misma velocidad con la que se vende.

Y en esa diferencia podría estar definiéndose la próxima ventaja competitiva de la economía digital.