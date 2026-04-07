Despidos tecnológicos 2026: Oracle y Amazon lideran los recortes

La inteligencia artificial redefine el empleo en el sector tech: casi la mitad de los 78.557 despidos globales se atribuyen a la automatización.

Los despidos tecnológicos en 2026 ya configuran una tendencia estructural que va más allá del ajuste postpandemia. Según un informe publicado por RationalFX, elaborado a partir de avisos WARN de EE.UU., el rastreador Layoffs.fyi, TrueUp y TechCrunch, el sector tech ha registrado 78.557 bajas laborales desde enero, con Estados Unidos como epicentro: 59.510 despidos en 54 empresas, el 76,7% del total mundial.

Oracle, Amazon y el peso de los números

Oracle encabeza el ranking con 25.254 despidos, todos ellos justificados internamente como consecuencia directa de la reorientación hacia la inteligencia artificial. La paradoja es elocuente: la compañía registró un incremento del 95% en su beneficio neto en el mismo periodo. Le sigue Amazon con 16.000 recortes —sobre un fondo de ingresos récord de 716.900 millones de dólares— y Block con 4.000 bajas. Meta, con 2.200 despidos, completa el cuadro de las grandes tecnológicas mientras destina más de 100.000 millones de dólares a infraestructura de IA.

Este contraste entre resultados financieros y destrucción de empleo es, precisamente, lo que ha llevado a varios analistas a cuestionar el relato corporativo. Alan Cohen, analista de RationalFX, señala que cuando empresas de telecomunicaciones, semiconductores, fintech y software logístico invocan simultáneamente el mismo argumento —la IA— para justificar sus recortes, el patrón apunta a algo más profundo que una corrección sectorial: “una reevaluación fundamental del valor del trabajo humano frente a sistemas automatizados que, en muchos casos, aún están lejos de poder sustituirlo”.

Los despidos tecnológicos 2026 y el papel de la IA como acelerador

De los 78.557 despidos contabilizados, 37.638 se atribuyen directa o indirectamente a la implementación de inteligencia artificial y la automatización de flujos de trabajo. Más de dos tercios de esa cifra corresponden a Oracle. Compañías como Atlassian, WiseTech Global, Block y Telstra también han encuadrado sus recortes dentro de una transición hacia operaciones asistidas por IA. Sin embargo, el informe advierte que los analistas prevén que una proporción significativa de estos despidos derivará en recontrataciones encubiertas, frecuentemente en mercados offshore y con condiciones salariales inferiores.

Si el ritmo actual se mantiene, RationalFX proyecta que 2026 cerrará con aproximadamente 318.592 despidos en el sector tecnológico a nivel global, una cifra que se aproximaría al pico de 2023, cuando se estima que alrededor de 430.000 trabajadores perdieron su empleo.

La geografía del recorte: Australia, Europa y Asia

Fuera de Norteamérica, Australia concentra 4.450 despidos —WiseTech Global (2.000), Atlassian (1.600), Telstra (650) y Envato (200)—, con la singularidad de que el 100% de esas bajas se vinculan a la integración de IA, un patrón que no se repite en ningún otro país del análisis.

En Europa, Austria lidera con 2.000 recortes, todos procedentes del fabricante de semiconductores ams OSRAM. Suecia suma 1.938, impulsados por la reestructuración de Ericsson, y Países Bajos registra 1.700, atribuibles en su totalidad a ASML, a pesar de haber publicado beneficios récord en 2025. Reino Unido (1.050), España (750), Francia (259), República Checa (250) y Alemania (200) completan el mapa europeo, con los recortes concentrados en semiconductores, telecomunicaciones y software empresarial.

Asia presenta una distribución más fragmentada: India acumula 1.620 despidos en seis empresas —entre ellas Flipkart y Ola Electric—, Israel suma 1.539 en siete compañías del ámbito de la ciberseguridad, el gaming y el desarrollo de IA, y Singapur registra 1.196 bajas, incluyendo la plataforma de diseño de interiores Livspace y el exchange de criptomonedas Crypto.com.

Un reajuste que no termina de encajar

Los datos del informe de RationalFX trazan una imagen coherente: empresas con resultados financieros sólidos que recortan empleo invocando la eficiencia que promete la IA, mientras la tecnología que supuestamente reemplaza esos puestos aún no ha demostrado ser capaz de hacerlo a la escala que los comunicados corporativos sugieren. El debate sobre si la automatización destruye empleo neto o simplemente lo transforma está lejos de resolverse, pero los 78.557 trabajadores que han perdido su puesto en lo que va de 2026 no pueden esperar a que la discusión académica llegue a una conclusión.