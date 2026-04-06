HP y su fundación seleccionan cinco organizaciones estadounidenses para cerrar la brecha digital en empleo, formación y acceso económico.

El Future of Work Accelerator de HP regresa a Estados Unidos en su quinta edición con una actualización significativa: por primera vez, el programa abre su convocatoria tanto a organizaciones sin fines de lucro como a empresas con orientación social. La decisión refleja una lectura pragmática del problema que el programa busca resolver: en un mercado laboral donde el 92% de los empleos requiere competencias digitales, la escala de la exclusión supera la capacidad de respuesta del sector no lucrativo por sí solo.

HP Inc. y la HP Foundation anunciaron las cinco organizaciones seleccionadas durante el HP Imagine 2026. Cada una recibirá 100.000 dólares en financiamiento directo y otros 100.000 dólares en tecnología y soluciones de HP, además de un programa formativo de seis meses diseñado junto a MIT Solve y Global Impact Advisors. El paquete incluye talleres, mentoría ejecutiva y consultas con voluntarios de la compañía. Los detalles completos del programa están disponibles en hp.com/accelerator.

Las cinco organizaciones seleccionadas para el Future of Work Accelerator

La selección partió de 570 solicitudes procedentes de todo el país. El criterio central: impacto demostrado en comunidades con acceso limitado a tecnología, con especial atención a tres segmentos considerados más vulnerables a las disrupciones económicas: jóvenes, trabajadores bajo demanda y pequeñas empresas.

Extern opera como infraestructura para prácticas profesionales, conectando a más de 70.000 estudiantes con proyectos reales en nombre de empresas como Amazon, TikTok, Canva, Pfizer, PwC y Home Depot. El modelo permite que organizaciones de cualquier tamaño accedan a talento joven sin los costes administrativos habituales de un programa de prácticas.

opera como infraestructura para prácticas profesionales, conectando a más de 70.000 estudiantes con proyectos reales en nombre de empresas como Amazon, TikTok, Canva, Pfizer, PwC y Home Depot. El modelo permite que organizaciones de cualquier tamaño accedan a talento joven sin los costes administrativos habituales de un programa de prácticas. Millennium Fellowship , el programa central de Millenium Campus Network, forma a jóvenes para abordar problemas comunitarios concretos e iniciar trayectorias de impacto social. Su metodología combina liderazgo cívico con orientación profesional.

, el programa central de Millenium Campus Network, forma a jóvenes para abordar problemas comunitarios concretos e iniciar trayectorias de impacto social. Su metodología combina liderazgo cívico con orientación profesional. PHIND Work aplica tecnología de geo-emparejamiento para conectar a trabajadores con empleos, formación y recursos en los sectores de construcción, oficios especializados y energía limpia. Su plataforma móvil apunta directamente a quienes la búsqueda de empleo convencional no alcanza.

aplica tecnología de geo-emparejamiento para conectar a trabajadores con empleos, formación y recursos en los sectores de construcción, oficios especializados y energía limpia. Su plataforma móvil apunta directamente a quienes la búsqueda de empleo convencional no alcanza. Skillionaire Games , desarrollada por skillsgapp, utiliza videojuegos para acercar a jóvenes de comunidades con recursos limitados a carreras técnicas y profesionales. La exploración vocacional a través del juego reduce la distancia entre aspiración y oportunidad en entornos donde la orientación profesional es escasa.

, desarrollada por skillsgapp, utiliza videojuegos para acercar a jóvenes de comunidades con recursos limitados a carreras técnicas y profesionales. La exploración vocacional a través del juego reduce la distancia entre aspiración y oportunidad en entornos donde la orientación profesional es escasa. SkillUp coordina una coalición de 150 socios para apoyar a trabajadores de comunidades vulnerables en el desarrollo de habilidades alineadas con los empleos de mayor demanda. Su modelo de coalición multiplica el alcance sin duplicar infraestructura.

Cinco años de programa, once millones de personas alcanzadas

Desde su lanzamiento en 2022, el Accelerator ha respaldado a 35 organizaciones en 13 países y ha llegado a 11,3 millones de personas a través de formación y acceso a habilidades digitales. La edición de 2025, con ocho participantes en Grecia, Indonesia, Nigeria y España, amplió la presencia del programa en economías con brechas de conectividad pronunciadas.

Antonio Lucio, Director de Marketing y Asuntos Corporativos de HP Inc., enmarcó la apuesta de este año con claridad: “La oportunidad comienza con el acceso a mejores herramientas laborales, a habilidades y a oportunidades económicas.” La declaración es precisa en su alcance: el programa no financia causas, escala soluciones que ya funcionan.

El contexto más amplio también importa. HP se fijó en 2021 el objetivo de alcanzar a 150 millones de personas para 2030 mediante programas e iniciativas de impacto social. A cierre de 2024, la cifra acumulada era de 65 millones, incluidos los beneficiarios de HP LIFE —su programa gratuito de formación en habilidades digitales y de negocio— y colaboraciones con organizaciones como YMCA, Fundación Real Madrid, Mission 44 y Girl Rising.

La edición 2026 del Future of Work Accelerator no cambia el propósito del programa. Cambia la velocidad a la que puede operar.