Orion, el SLS y seis innovaciones críticas que llevaron a cuatro astronautas más lejos de la Tierra que nadie desde el Apollo 17.

Fotos de la NASA.

El 1 de abril de 2026, el cohete Space Launch System despegó desde el Centro Espacial Kennedy llevando a bordo la cápsula Orion con cuatro astronautas: los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen. Las tecnologías Artemis II que hicieron posible este viaje representan la acumulación de más de una década de ingeniería de precisión orientada a un objetivo concreto: devolver a seres humanos al entorno lunar y traerlos de regreso con vida.

La nave, bautizada Integrity por la propia tripulación, ejecutó sus primeras maniobras con exactitud: el motor principal encendió durante 43 segundos para elevar el perigeo y estabilizar la trayectoria en una órbita alta terrestre, alineada con el camino hacia la Luna. Horas después, el equipo en tierra aprobó la quema de inyección translunar —más de seis minutos de empuje para escapar de la gravedad terrestre— que no ha sido necesaria desde 1972.

Lo que sigue es un análisis de las seis claves tecnológicas que definen la misión del Artemis II.

Propulsión: 33 motores y casi 2.000 galones de empuje

Según la propia NASA, el módulo de servicio de Orion cuenta con 33 motores de distintos tamaños. El principal gestiona las maniobras críticas —inserción en órbita lunar y el impulso de regreso a la Tierra—, mientras que los 32 restantes controlan la orientación de la nave en el espacio.

Los depósitos almacenan cerca de 2.000 galones de propelente y el sistema incluye un motor de respaldo activo en caso de fallo del principal. En el espacio profundo, la redundancia no es una opción: es la diferencia entre regresar y no hacerlo.

El escudo térmico: soportar temperaturas de reentrada

Ir a la Luna es solo la mitad del viaje. Al regresar, Orion alcanzará velocidades de aproximadamente 25.000 mph —suficientes para recorrer la distancia entre Los Ángeles y Nueva York en seis minutos— y deberá soportar temperaturas en torno a los 5.000 grados Fahrenheit durante la reentrada.

Para ello, la NASA desarrolló el mayor escudo térmico de su tipo, fabricado con un material ablativo llamado AVCOAT, diseñado para desgastarse de forma controlada mientras absorbe el calor. Antes de la reentrada, la nave también gestiona variaciones térmicas de 700 grados Fahrenheit entre el sol directo y la oscuridad absoluta, manteniendo el interior estable en torno a los 25 grados Celsius.

Soporte vital compacto: respirar sin malgastar espacio

Orion incorpora un sistema avanzado de control ambiental capaz de eliminar el dióxido de carbono y la humedad del interior de la nave. Sin esta tecnología, la nave necesitaría transportar recipientes químicos equivalentes en volumen a 127 pelotas de baloncesto —aproximadamente el 10% del espacio habitable de la tripulación.

La miniaturización de este sistema no responde a una preferencia de diseño, sino a una necesidad física: en el espacio profundo, cada litro cúbico tiene un coste de lanzamiento medido en decenas de miles de dólares.

La misión también demostró que ningún sistema es demasiado sencillo para fallar. En las primeras horas de vuelo, la tripulación y el equipo en tierra tuvio que solucionar un problema con el sistema de saneamiento de la nave. Que esto se resolviera en tiempo real, a cientos de miles de kilómetros de casa, es en sí mismo una prueba de la robustez del protocolo de gestión de anomalías de la NASA.

Computadores que se autoverifican

Más allá del campo magnético terrestre, la radiación cósmica y las tormentas solares representan una amenaza permanente tanto para los sistemas electrónicos como para la salud de la tripulación. Orion lleva cuatro computadores idénticos con capacidad de autocomprobación y un quinto computador de respaldo completamente independiente, para garantizar que la nave mantenga el control de sus sistemas incluso ante una interrupción severa por radiación.

Además, la nave incorpora un refugio improvisado bajo la cubierta principal del módulo de tripulación: ante un evento de partículas solares, los astronautas pueden reagruparse en ese espacio utilizando materiales a bordo como blindaje adicional.

Navegación y comunicaciones: tres redes para no perder el hilo

A distancias lunares, el GPS convencional deja de ser útil. Orion alterna entre tres infraestructuras de comunicación de la NASA —la Red de la Tierra Cercana, la Red Espacial basada en satélites de retransmisión y la Red del Espacio Profundo— según avanza en su trayectoria.

Para los momentos en que los sistemas primarios puedan fallar, la nave dispone de navegación óptica: una cámara que fotografía la Tierra, la Luna y las estrellas y triangula la posición de la nave de forma autónoma, sin necesidad de señal terrestre.

https://twitter.com/OwenSparks/status/2039530455108608234

El iPhone en órbita lunar: el hardware de consumo llega al espacio

Uno de los aspectos más reveladores de Artemis II desde una perspectiva tecnológica no es un sistema de propulsión ni un escudo térmico. Es el teléfono en el bolsillo del traje desarrollado para la tripulación de la nave espacial.

Según TechRadar, Artemis II es la primera misión de la NASA en la que los astronautas han sido autorizados a llevar sus smartphones personales al espacio. Vídeos publicados en redes sociales muestran a la tripulación lanzando un iPhone en microgravedad y a Koch registrando con su teléfono a Glover en los controles de Orion.

Que un dispositivo de consumo masivo funcione de forma fiable en el entorno de radiación y temperatura del espacio profundo no es anecdótico: es un indicador de la madurez tecnológica alcanzada por la industria de la electrónica de consumo.

Un viaje que es también una prueba de concepto

Artemis II no busca únicamente orbitar la Luna. Es la validación a escala real de la arquitectura tecnológica que llevará a los próximos astronautas a pisar la superficie lunar —y que eventualmente sentará las bases para misiones a Marte.

Cada sistema probado en este viaje de diez días —desde el AVCOAT hasta la navegación óptica, desde los 33 motores del módulo de servicio hasta los computadores de autodiagnóstico— genera datos que rediseñarán las misiones futuras.

La tripulación de Integrity viaja más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en más de cinco décadas. Lo hace sobre una ingeniería que no deja nada al azar.