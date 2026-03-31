La IA Agéntica crecerá más de 8 veces en 2026

Según Gartner, el 40% de las aplicaciones empresariales incluirán agentes de IA en 2026, mientras que en 2025 este grupo no superaba el 5%.

Durante décadas, el software empresarial funcionó como una herramienta de registro y análisis. Luego, con la llegada de la inteligencia artificial generativa comenzó a asistir a los usuarios. Pero ahora emerge una tercera etapa: la IA agéntica, sistemas capaces de actuar de manera autónoma dentro de las organizaciones.

Gartner predice que este año, el 40% de las aplicaciones de las empresas van a incluir agentes de IA, versus menos de un 5% en 2025, lo que implica un crecimiento de 800% solo en un año. También según estudios recientes de McKinsey & Company, esta evolución podría redefinir la forma en que las empresas gestionan sus procesos en los próximos años. Estos agentes pueden interpretar información, tomar decisiones y ejecutar acciones autónomas en distintos sistemas, desde analizar finanzas hasta gestionar operaciones comerciales.

Las empresas ya están explorando y desarrollando soluciones que permiten automatizar tareas complejas, simplificar la gestión y acelerar la toma de decisiones. Desde analistas financieros virtuales hasta sistemas de gestión que ejecutan procesos completos, estos son algunos ejemplos que anticipan cómo podría evolucionar el trabajo en las organizaciones.

AItana, la primera analista financiera basada en IA

Finanzas es una de las áreas donde la incorporación de inteligencia artificial tiene mayor potencial, porque impacta directamente en procesos críticos para la supervivencia de una empresa: desde la optimización de costos hasta la planificación financiera y el forecasting.

Esta evolución también está redefiniendo el rol del CFO, que dejó de ser únicamente un administrador de recursos para convertirse en un actor estratégico responsable de la creación de valor a largo plazo y de la sustentabilidad del negocio.

“La inteligencia artificial se consolida como un aliado central: al aprovechar la información disponible, permite tomar decisiones en tiempo real, ofreciendo ventajas competitivas en áreas como abastecimiento, políticas de compra o fijación de precios”, explica Gabriel Otero, fundador y CEO de Gosys.

“En ese marco, la inteligencia artificial se consolida como un aliado central: al aprovechar la información disponible, permite tomar decisiones en tiempo real, ofreciendo ventajas competitivas en áreas como abastecimiento, políticas de compra o fijación de precios”, explica Gabriel Otero, fundador y CEO de Gosys.

Con ese objetivo, la empresa desarrolló AItana, una analista financiera basada en inteligencia artificial capaz de aprender no solo de la información contable de una organización, sino también de múltiples datos de contexto.

Scott, el primer agente de IA dentro de las tiendas bancarias

En los últimos años, los bancos encontraron en sus propios marketplaces una herramienta clave para fidelizar clientes, al ofrecer productos financiados en condiciones competitivas. En ese contexto, avenida+ —empresa especializada en el desarrollo de marketplaces— creó Scott, el primer agente de inteligencia artificial diseñado para operar dentro de una tienda bancaria.

“Su objetivo es simple pero potente: convertir la información operativa en conocimiento accionable, disponible en segundos y a través de una conversación natural”, explica Daniel Jejcic, CEO de avenida+.

A diferencia de los dashboards tradicionales, Scott funciona como un agente conversacional al que los equipos pueden consultar directamente. Los usuarios hacen preguntas en lenguaje natural —igual que a una persona— y el sistema responde con datos actualizados y contextualizados del marketplace.

“Su objetivo es simple pero potente: convertir la información operativa en conocimiento accionable, disponible en segundos y a través de una conversación natural”, explica Daniel Jejcic, CEO de avenida+.

El ERP que empieza a tomar decisiones

Los ERP o sistemas de gestión empresarial atraviesan una transformación profunda. Históricamente diseñados para registrar operaciones, ahora comienzan a incorporar inteligencia artificial que les permite participar activamente en los procesos operativos.

En ese escenario, la empresa especialista en procesos Centum se posiciona como una de las pioneras al integrar inteligencia artificial a su ERP.

“El objetivo es simplificar la gestión y ganar eficiencia con una IA que ya permite a los sistemas tomar decisiones por sí solos: desde conversar con el ChatGPT de la empresa para generar un pedido de venta con fecha de entrega, hasta procesar automáticamente un pedido web revisando stock, coordinando el envío y enviando un WhatsApp de confirmación al cliente”, explica , CEO de Centum.

En este nuevo paradigma, los reportes tradicionales comienzan a transformarse en interfaces conversacionales que permiten interactuar con los datos en lenguaje natural. “Los reportes dejan de ser planillas llenas de números para dialogar en lenguaje claro. El valor es enorme y las empresas están empezando a reconocerlo”, afirma Di Tommaso.

“Los reportes dejan de ser planillas llenas de números para dialogar en lenguaje claro. El valor es enorme y las empresas están empezando a reconocerlo”, afirma Di Tommaso.

IA aplicada al conocimiento financiero en fintech

El sector fintech también está explorando nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar el análisis de información y la personalización de servicios. La empresa de préstamos online Credicuotas, miembro del Grupo Bind, está avanzando en analítica financiera mediante la implementación de la técnica de Retrieval-Augmented Generation (RAG).

“Esta tecnología nos permite ir más allá del análisis tradicional, transformando nuestra base de datos en una fuente de conocimiento accesible y conversacional”, explica Ezequiel Weisstaub, cofundador y CEO de Credicuotas.

Al combinar grandes modelos de lenguaje con la precisión y el contexto de los datos internos de la empresa, la compañía logra optimizar la forma en que consulta, interpreta y utiliza su información.

La aparición de la IA agéntica señala el inicio de una nueva etapa en la evolución tecnológica de las empresas. A diferencia de las generaciones anteriores de inteligencia artificial, estos sistemas no se limitan a asistir o recomendar, sino que comienzan a participar activamente en la ejecución de tareas y en la gestión de procesos. En un contexto donde la velocidad de decisión y la eficiencia operativa son cada vez más determinantes, la capacidad de contar con agentes capaces de analizar información y actuar en tiempo real se perfila como una ventaja competitiva clave.

Aunque la adopción todavía se encuentra en sus primeras etapas, el crecimiento proyectado para los próximos años sugiere que estos agentes inteligentes pasarán rápidamente de ser experiencias aisladas a convertirse en parte del funcionamiento cotidiano de las organizaciones. Los desarrollos que ya están emergiendo en sectores como finanzas, comercio electrónico o fintech anticipan un escenario en el que la inteligencia artificial dejará de ser solo una herramienta de análisis para transformarse en un nuevo actor dentro de las empresas.