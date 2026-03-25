Tendencias de consumo 2026: lo humano desafía a la IA

McCann México revela las claves culturales que definirán el comportamiento del consumidor en 2026: bienestar real, autenticidad y Generación Z.

Hay diagnósticos que llegan disfrazados de informe de marketing y terminan siendo algo más parecido a un espejo. The Little Book of Big Truths 2026, la segunda edición del análisis estratégico que McCann México publica a través de su unidad Truth Finder Consulgency, pertenece a esa categoría. El documento no se detiene en gráficas de comportamiento de compra: va directo al estado emocional del mercado y concluye que el consumidor de este año opera en lo que el informe llama “modo supervivencia”, un punto de partida que redefine qué espera la gente de las marcas, la tecnología y el trabajo.

Del castigo al sostenimiento: cómo cambió el bienestar

La primera gran transformación que detecta el estudio es la del wellness. Durante años, el sector construyó su propuesta sobre la disciplina extrema: rutinas exigentes, dietas restrictivas y la culpa como motor de consumo. El consumidor de 2026 ha abandonado ese modelo. La pregunta ya no es qué debería hacer, sino qué puede sostener en el tiempo. Dormir mejor, caminar con regularidad y moverse con placer sustituyen al ayuno intermitente de doce horas como marcadores de salud.

En paralelo, el informe documenta la consolidación de lo que denomina la “economía del Little Treat”: pequeños placeres cotidianos que no son caprichos menores, sino herramientas de resiliencia frente a hitos de vida —vivienda propia, estabilidad laboral— que se perciben cada vez más inalcanzables. La lógica es precisa: si el horizonte a largo plazo se vuelve borroso, el presente inmediato gana valor emocional y económico.

El lujo también muda de piel. El concepto de anti-edad cede terreno a lo que el estudio llama Well-Aging: un enfoque que no persigue la juventud eterna, sino la vitalidad celular duradera. El lujo de 2026 no promete borrar el tiempo; promete maximizar la energía con la que se vive.

La IA como acelerador de lo artesanal

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la reacción cultural ante la proliferación de contenido generado por inteligencia artificial. El documento estima —citando datos de diversas investigaciones— que cerca del 48% del contenido disponible en internet podría tener origen sintético. La respuesta del mercado no es el rechazo tecnológico, sino algo más sofisticado: la revalorización de lo imperfecto, lo espontáneo y lo artesanal como señales de autenticidad.

La distinción que plantea McCann México es conceptualmente sólida: la IA puede replicar formas, patrones y estilos, pero no puede asumir criterios editoriales, consecuencias culturales ni responsabilidad sobre el impacto de lo que produce. Eso convierte la autoría humana en el límite que separa la creatividad de la fabricación en serie. Para las marcas, el mensaje es directo: el toque humano no es un valor diferencial adicional, es la condición mínima para que el contenido resulte creíble.

La Generación Z ocupa un lugar central en el análisis, no solo como segmento de consumo, sino como arquitectos de dinámicas económicas nuevas. El informe señala que México lidera el consumo de segunda mano en América Latina, con un 52% de mexicanos que practica el thrifting como postura de identidad consciente. Al mismo tiempo, ante un mercado laboral donde el 47,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años permanece fuera de la actividad económica formal —dato que el estudio atribuye a fuentes de análisis laboral recientes—, las plataformas digitales se convierten en infraestructura de emprendimiento por necesidad. No es un fenómeno aspiracional; es adaptación.

El activismo de esta generación sigue la misma lógica de coherencia: el 70% participa en causas sociales o políticas, y evalúa a las marcas con el mismo criterio. La neutralidad no se interpreta como prudencia, sino como complicidad. Las empresas que eluden posicionarse en temas que su audiencia considera éticos no evitan el conflicto; lo provocan.

El estudio cierra con un concepto que sintetiza toda la presión que el mercado ejerce sobre las organizaciones: “Mixternal”, la convicción de que la cultura interna de una empresa es tan observable como su comunicación externa. Las audiencias verifican hoy si lo que una marca proclama hacia fuera existe también hacia adentro, y cualquier disonancia se detecta y castiga con una velocidad que no existía hace cinco años. Joan Frías, director de Marketing, Comunicación y Consultoría de McCann México, lo resume con precisión en el informe: las firmas que no alineen propósito con acción tangible enfrentarán un rechazo inmediato en un mercado que premia la autenticidad con la misma velocidad con que penaliza la incoherencia.