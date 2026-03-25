SONDA lleva la IA al corazón de la operación empresarial

El modelo AI First de SONDA integra agentes inteligentes, analítica avanzada y robótica para automatizar procesos críticos en América Latina.

La inteligencia artificial llegó a las empresas latinoamericanas con el mismo formato: un piloto acotado, un chatbot de atención al cliente o un proyecto de análisis de datos que difícilmente cruzaba las fronteras del área que lo impulsó. Esa fase no desapareció de golpe, pero está perdiendo terreno ante una lógica más ambiciosa y más exigente: integrar la IA directamente en la operación diaria, en los procesos donde se toman cientos de decisiones críticas cada hora.

SONDA, empresa de tecnología con presencia en toda la región, formaliza esta transición bajo el modelo que denomina AI First: una arquitectura que conecta inteligencia artificial, analítica avanzada y automatización física para que la tecnología no solo procese información, sino que anticipe eventos, soporte decisiones y ejecute acciones dentro de los flujos operativos.

La propuesta está dirigida a sectores como energía, banca, retail e infraestructura gubernamental, donde el volumen y la velocidad de las decisiones hacen inviable depender exclusivamente del criterio humano en tiempo real.

Tres capas que convierten el dato en acción

El modelo AI First descansa sobre tres componentes que SONDA ha diseñado para operar de forma complementaria.

El primero, AgentIA, son sistemas de agentes inteligentes capaces de automatizar procesos de negocio completos y ejecutar tareas dentro de flujos conectados a plataformas ERP y CRM.

El segundo, Analytics, transforma volúmenes masivos de datos —estructurados y no estructurados— en inteligencia accionable para anticipar fallas y acelerar decisiones.

El tercero, RobOps, traslada esa inteligencia al entorno físico a través de robots autónomos, drones y sensores que monitorean infraestructura crítica en tiempo real.

“AgentIA decide, Analytics aporta inteligencia y RobOps ejecuta en el mundo físico”, resume Héctor Bravo, director Regional de Tecnologías Disruptivas y AI de SONDA. “Juntas, estas capacidades permiten que la inteligencia artificial deje de ser solo una herramienta de análisis y se convierta en parte activa de la operación.”

Uno de los casos más concretos de esta convergencia ocurre en la inspección de infraestructura crítica. Robots cuadrúpedos y drones autónomos equipados con sensores térmicos, cámaras de alta resolución y sistemas de navegación recorren subestaciones eléctricas, redes de distribución de agua e instalaciones mineras. Cuando detectan anomalías —sobrecalentamientos, fugas, vibraciones fuera de rango— generan alertas con evidencia verificable para los equipos humanos. El sistema no infiere; clasifica la severidad del evento a partir de modelos analíticos y entrega información con la que los técnicos pueden actuar.

La brecha latinoamericana como oportunidad estratégica

El contexto regional da peso adicional a la propuesta. El impacto económico global de la inteligencia artificial se proyecta en más de 22 billones de dólares hacia 2030, equivalente al 3,7% del PIB mundial, según estimaciones que el propio informe de SONDA recoge. América Latina representa hoy una fracción marginal de esa inversión, lo que configura tanto un rezago como una ventana para quienes decidan escalar sus capacidades antes de que la adopción se vuelva obligatoria por presión competitiva.

La implementación, sin embargo, enfrenta obstáculos específicos en la región. En Colombia y otros mercados con infraestructura desigual, la conectividad sigue siendo un factor limitante en entornos industriales y zonas remotas. Para sortear esa restricción, las arquitecturas AI First de SONDA combinan nube, edge computing y procesamiento local, de modo que los sistemas puedan seguir operando con conectividad intermitente sin interrumpir la continuidad del proceso.

La dimensión humana del modelo es deliberada. Bravo es explícito al respecto: la automatización de tareas repetitivas no apunta a reducir plantillas, sino a liberar tiempo para que el criterio experto se concentre en análisis, gestión de riesgos y mejora continua. La IA absorbe el reproceso; las personas asumen las decisiones donde el contexto y el juicio no pueden codificarse en un algoritmo.

El mensaje de fondo que SONDA dirige a sus clientes en la región es preciso: el ciclo de la experimentación está cerrando. Las empresas que sigan tratando la inteligencia artificial como un proyecto paralelo a la operación perderán la ventana para integrarla de forma estratégica. La pregunta ya no es si adoptar IA, sino con qué arquitectura y a qué velocidad.