Double V Partners capta US$2,1M y se convierte en holding de IA

La firma latinoamericana se transforma en holding tecnológico tras crecer 137% y cerrar su primera ronda de inversión para expandirse en la región.

Pocas señales revelan con más claridad la madurez de un mercado tecnológico que la aparición de grupos empresariales capaces de integrar compañías especializadas bajo una estrategia regional coherente. Double V Partners, firma guatemalteca de disrupción digital con operaciones en Colombia, México, Ecuador, Panamá y Estados Unidos, acaba de dar ese paso: anunció su transformación en holding tecnológico y el cierre de una primera ronda de inversión por US$2,1 millones, mientras registra un crecimiento del 137% año contra año.

La decisión no es solo estructural. Responde a una lectura precisa del momento que atraviesa el mercado latinoamericano de inteligencia artificial: la demanda de soluciones técnicas reales —no consultorías genéricas— está creciendo más rápido que la oferta de empresas con capacidad para implementarlas en entornos empresariales complejos y regulados. Double V Partners apuesta a ocupar ese espacio desde una posición de grupo, no de firma individual.

Un holding construido por adquisición y especialización

La transición al modelo holding ya tiene un movimiento concreto: la adquisición mayoritaria de Nyx Technology, empresa mexicana de ingeniería avanzada que refuerza la operación del grupo en ese mercado y suma capacidades técnicas en desarrollo de software. La lógica de integración que describe Daniel Villa Camacho, CEO de Double V Partners, no busca homogeneizar las compañías adquiridas, sino preservar su especialización técnica y conocimiento local mientras comparten infraestructura de ingeniería, arquitectura y desarrollo de producto bajo una sola operación regional.

“Estamos construyendo un grupo tecnológico enfocado en las áreas donde realmente se está redefiniendo el futuro del software”, señala Villa Camacho. “Nuestra apuesta es mantenernos en la frontera tecnológica, trabajando en inteligencia artificial, arquitecturas modernas y productos digitales capaces de generar impacto real en el negocio de nuestros clientes.”

Los sectores prioritarios del grupo —servicios financieros, seguros, retail y entretenimiento— no son una elección aleatoria. Son las industrias que concentran hoy la mayor inversión en modernización de plataformas legadas e integración de IA en procesos operativos, y donde la presión regulatoria hace más compleja y más valiosa la implementación técnica.

Certificación ISO/IEC 42001 y la apuesta por la gobernanza de IA

Uno de los elementos más relevantes del perfil de Double V Partners es su certificación bajo la norma ISO/IEC 42001, estándar internacional para la gestión responsable y segura de sistemas de inteligencia artificial. La empresa figura entre las primeras de la región en obtenerla, un dato que en un mercado donde la gobernanza de IA empieza a ser un requisito de entrada en licitaciones corporativas y procesos regulados, tiene peso comercial directo.

Los US$2,1 millones de la primera ronda están asignados a objetivos geográficos precisos: consolidar México, crecer en Centroamérica, ampliar cobertura en la región andina y preparar el acceso a mercados del Cono Sur. Para 2027, la compañía ya estructura una segunda ronda destinada a acelerar ese despliegue regional y fortalecer sus capacidades de desarrollo.

El movimiento de Double V Partners ilustra una tendencia que está tomando forma en el ecosistema tecnológico latinoamericano: la consolidación. Las empresas que durante años operaron como boutiques especializadas están evaluando si el siguiente paso es crecer orgánicamente, fusionarse o estructurarse como grupos capaces de competir por contratos de mayor escala. Double V elige la tercera vía, con una ronda cerrada, una adquisición ejecutada y una hoja de ruta que apunta a ser uno de los grupos de software e IA más relevantes de la región antes de que termine la década.

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