La nueva solución permite operar infraestructura IT empresarial en entornos remotos, móviles y sin acceso a red eléctrica.

Edge computing móvil: infraestructura sin límites operativos.

El edge computing móvil está entrando en una nueva etapa. Ya no se trata solo de acercar el procesamiento a los datos, sino de hacerlo en cualquier lugar, incluso donde no existe infraestructura básica.

En este contexto, la alianza entre StorMagic y HiveRadar plantea un cambio relevante: llevar capacidades de centro de datos empresarial a entornos remotos, móviles y desconectados.

Según el comunicado oficial de ambas compañías, la solución combina el software SvHCI de StorMagic con el Portable Edge Data Center (P-EDC) de HiveRadar, creando una infraestructura lista para desplegar en minutos.

El objetivo es claro: eliminar las limitaciones físicas del IT tradicional.

Virtualización y movilidad: una nueva capa de infraestructura

La propuesta integra virtualización, almacenamiento y conectividad en un formato portátil y reforzado, diseñado para operar en condiciones exigentes.

El software SvHCI permite ejecutar cargas de trabajo críticas con baja latencia, mientras que el P-EDC habilita despliegues rápidos en campo, incluso en escenarios sin acceso a red eléctrica (off-grid).

Como explica Rahul Narsimhan, CEO de HiveRadar:

“Nuestros clientes ahora pueden desplegar un entorno virtualizado seguro y de alto rendimiento en cuestión de minutos, incluso en zonas remotas o de operación avanzada”.

Esto abre la puerta a nuevos casos de uso en sectores donde la continuidad operativa es crítica:

Energía

Retail distribuido

Seguridad y defensa

Producción audiovisual

Respuesta a emergencias

Resiliencia integrada para entornos críticos

Más allá de la movilidad, el valor diferencial está en la resiliencia.

La solución incorpora capacidades como:

Operación off-grid

Conectividad 5G segura

Cifrado de datos en reposo

Failover y alta disponibilidad

Monitorización en tiempo real

Esto permite operar infraestructura IT en condiciones donde antes era inviable.

En palabras de Susan Odle, CEO de StorMagic:

“Los clientes ya no tienen que elegir entre movilidad y rendimiento. Ahora pueden tener ambos sin comprometer la continuidad operativa”.

Conclusión: el edge deja de ser un punto, se convierte en un sistema

La evolución del edge computing apunta hacia un modelo distribuido, flexible y resiliente.

La propuesta de StorMagic y HiveRadar no solo responde a una necesidad técnica, sino a un cambio operativo: llevar la capacidad de decisión y procesamiento allí donde ocurre la acción.

Porque en entornos críticos, la pregunta ya no es dónde están los datos.

Es si puedes operar cuando todo lo demás falla.