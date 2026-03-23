IA y banca sin límites: las 6 tendencias que marcarán 2026

Accenture anticipa una banca sin restricciones impulsada por IA, dinero digital y nuevos modelos que transforman la industria financiera.

Las tendencias banca 2026 ya no son una proyección lejana, sino un cambio estructural en marcha. ¿Y si el mayor giro en el sector financiero no fuera tecnológico… sino conceptual?

Durante décadas, la banca ha operado dentro de límites claros: regulación, estructuras rígidas y sistemas heredados. Pero ese marco está empezando a romperse.

Según el análisis de Accenture, la industria entra en una nueva fase: una “banca sin restricciones”.

Como afirma Nicolás Deino, Director Ejecutivo para la Industria Financiera de Accenture Chile: “Hoy se está formando una banca sin restricciones, caracterizada por la convergencia de inteligencia artificial generativa, activos digitales y nuevos modelos de negocio que están rompiendo por completo los límites históricos del sector”.

Dinero inteligente: el nuevo sistema operativo financiero

La primera de las grandes tendencias banca 2026 redefine el concepto mismo de dinero.

“Se está configurando una nueva etapa en la forma en que el dinero se almacena, mueve y utiliza, volviéndose más inteligente”, explica Nicolás Deino.

Las monedas digitales (stablecoins, CBDC y depósitos tokenizados) avanzan hacia la adopción masiva. Pero el cambio más profundo está en los pagos programables y en la interoperabilidad entre sistemas.

El surgimiento de pagos agentivos introduce un escenario inédito: dinero que se mueve de forma autónoma a través de agentes de IA.

Esto obliga a los bancos a replantear tres dimensiones clave:

Infraestructura de pagos

Modelos de confianza

Experiencia del cliente

Banco omnipresente: la experiencia se vuelve invisible

Otra de las tendencias banca 2026 clave es la desaparición del banco como canal aislado. “Las personas esperarán que sus interacciones digitales sean tan fluidas y adaptativas como una conversación con un ejecutivo experimentado”, señala Nicolás Deino.

La banca se integra en la vida cotidiana del usuario:

Interfaces conversacionales

Integración en plataformas externas

Experiencias sin fricción

El reto no es solo tecnológico. Es diseñar experiencias que mantengan coherencia, contexto y confianza en múltiples entornos.

Agente IA: el nuevo modelo operativo

La adopción de IA agéntica representa una de las tendencias banca 2026 más disruptivas. “Los bancos líderes ya están implementando agentes de IA que trabajan junto a los empleados y gestionan tareas de forma autónoma”, afirma Nicolás Deino.

Esto transforma:

La productividad operativa

La estructura organizacional

La toma de decisiones

El punto crítico: no basta con внедar IA, hay que rediseñar los procesos para integrarla.

Deuda tecnológica: el límite real de la transformación

No todas las tendencias banca 2026 apuntan a oportunidades. Algunas exponen debilidades estructurales.

“El costo tecnológico ha crecido cuatro veces más rápido que los ingresos del sector”, advierte Nicolás Deino.

Gran parte del presupuesto se destina a mantener sistemas legacy.

Esto genera un cuello de botella estratégico: sin modernización del core, no hay escalabilidad real de la innovación.

Riesgo fragmentado: el nuevo punto ciego de la banca

El aumento de datos y especialización ha generado un efecto inesperado: fragmentación. “A medida que los equipos de riesgo cuentan con más datos, su visión global se fragmenta”, explica Nicolás Deino.

El riesgo ya no puede gestionarse por silos.

Las tendencias banca 2026 apuntan hacia un enfoque integrado, donde el riesgo se entienda como una capacidad transversal conectada a todo el ecosistema.

El balance bancario en transformación

El modelo tradicional —depósitos + préstamos— está bajo presión. “Las fintech están apuntando a los productos centrales, mientras los clientes tienen un control sin precedentes sobre su dinero”, afirma el ejecutivo de Accenture.

Esto obliga a redefinir la estrategia en dos niveles:

Defensa: integración de productos

Ataque: nuevos modelos y alianzas

Las tendencias banca 2026 indican que el modelo bancario dejará de ser estático para volverse dinámico y adaptable.

Conclusión: entender las tendencias ya no es suficiente

Las tendencias banca 2026 no son un ejercicio de prospectiva. Son un mapa de ejecución. “Los cambios tecnológicos ya están reconfigurando la banca de formas que recién comenzamos a comprender”, concluye Nicolás Deino.

La diferencia no estará en quién adopta la tecnología, sino en quién logra integrarla con mayor velocidad y coherencia.

Porque en esta nueva etapa, la ventaja competitiva no es tecnológica.

Es organizacional.