IA en banca digital: cuando la ejecución marca la diferencia

Reconocida por QKS como pionera, GFT integra IA en la ejecución de la transformación bancaria con resultados medibles y escalables.

La IA en banca digital está entrando en una nueva fase. No se trata de experimentar, sino de ejecutar. Y ahí es donde GFT Technologies está marcando una diferencia relevante en el mercado.

La compañía ha sido reconocida como “Pionera de la Industria” en la Matriz de Madurez de IA 2026 de QKS Group, el nivel más alto dentro de esta evaluación. Según la compañía, este reconocimiento valida su capacidad para integrar inteligencia artificial directamente en la capa de ejecución de programas de transformación bancaria a gran escala.

El matiz es importante. Durante años, muchas iniciativas de IA han quedado atrapadas en pruebas de concepto sin impacto real. GFT plantea lo contrario: llevar la IA al núcleo operativo.

De la modernización fragmentada a la IA integrada

Uno de los principales problemas de la banca digital ha sido la fragmentación. Programas de transformación desconectados, sistemas legacy rígidos y un ROI limitado han frenado el avance real.

GFT responde a este escenario con un enfoque distinto: integrar la IA en todo el ciclo de vida del software.

En el centro de esta estrategia se encuentra Wynxx, su plataforma de IA empresarial, diseñada para operar en entornos altamente regulados. Su capacidad va más allá de la automatización puntual. Se trata de incorporar inteligencia generativa en cada fase del desarrollo:

Análisis de código heredado

Generación automatizada de documentación

Pruebas y corrección de código

Modernización de sistemas core

El análisis de Akhilesh Vundavalli, Analista Principal de BFSI en QKS Group, lo resume con precisión:

“GFT ha trascendido la experimentación y ha alcanzado una inteligencia productizada e integrada en la entrega, automatizando procesos críticos que sustentan programas de modernización digital a gran escala”.

Este cambio de enfoque redefine el papel de la IA: de herramienta a motor de transformación.

Resultados medibles: la IA como ventaja operativa

El discurso sobre IA suele estar cargado de promesas. En este caso, los datos aportan una dimensión más concreta.

El modelo de GFT, basado en automatización, gobernanza y control humano, ofrece impactos medibles:

Incremento del 40% en productividad de desarrollo

Reducción del 80% en tiempos de corrección de código

Generación de documentación hasta un 85% más rápida

Mejora significativa en la detección de vulnerabilidades

Más allá de las cifras, el punto clave es la repetibilidad. La IA deja de ser un experimento aislado para convertirse en un sistema operativo de la transformación.

Gobernanza: el verdadero reto en entornos regulados

En sectores como la banca, la adopción de IA no depende solo de su capacidad técnica. Depende de su control.

Aquí es donde GFT introduce un elemento crítico: la gobernanza integrada.

Wynxx incorpora mecanismos de cumplimiento normativo, procesos DevSecOps y conectividad segura en la nube dentro de un marco auditable. Esto garantiza que cada implementación de IA sea trazable, segura y alineada con los requisitos regulatorios.

La reflexión de Marco Santos, CEO global de GFT, apunta directamente al problema:

“La IA está reduciendo el costo del desarrollo de software. Lo que no reduce es el costo del fracaso”.

La frase introduce una tensión relevante. A medida que la IA se vuelve más accesible, el riesgo no desaparece; se transforma.

La diferencia estará en quién es capaz de gestionarlo.

De la innovación a la disciplina operativa

El reconocimiento de QKS no solo valida una tecnología, sino una forma de ejecutar.

El enfoque de GFT se basa en tres pilares:

Integración de IA en procesos reales

Gobernanza como eje estructural

Escalabilidad en entornos críticos

Esto permite a las organizaciones implementar IA en sistemas de misión crítica sin comprometer la resiliencia operativa ni la integridad regulatoria.

Y aquí aparece una conclusión incómoda para muchas organizaciones:

la innovación sin disciplina ya no es suficiente.

Conclusión: la IA ya no es diferencial, la ejecución sí

La conversación sobre IA en banca está cambiando.

La pregunta ya no es quién tiene acceso a la tecnología.

Es quién sabe aplicarla con rigor.

El caso de GFT muestra un cambio de madurez en el sector: pasar de la exploración a la industrialización de la inteligencia artificial.

Porque en un entorno donde todos pueden innovar, la verdadera ventaja competitiva está en ejecutar mejor.