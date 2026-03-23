AVEVA y NVIDIA impulsan gemelos digitales para fábricas de IA

La integración con Omniverse DSX redefine la eficiencia operativa y acelera el despliegue de centros de datos de IA a escala industrial.

¿Estamos ante el nacimiento de una nueva infraestructura crítica para la economía digital? Todo apunta a que sí. Las llamadas “fábricas de IA” están dejando de ser un concepto futurista para convertirse en el núcleo operativo de industrias enteras. Y en ese contexto, la alianza entre AVEVA y NVIDIA marca un punto de inflexión.

Según el comunicado oficial publicado por AVEVA, ambas compañías han anunciado la integración del software de ingeniería y operaciones de AVEVA en el entorno NVIDIA Omniverse DSX Blueprint. El objetivo es claro: acelerar el diseño, despliegue y operación de fábricas de IA a escala de gigavatios.

De los centros de datos a las fábricas de IA

El término no es casual. Hablar de “fábricas de IA” implica industrialización, estandarización y eficiencia extrema. En palabras de Rob McGreevy, Director de Producto de AVEVA, estas infraestructuras “se están convirtiendo rápidamente en los motores a escala industrial de la economía digital global”.

La clave está en la combinación de tres capas:

Modelos físicos y digitales integrados

Simulación avanzada basada en datos

Operación continua con inteligencia artificial

Aquí es donde entra el concepto de gemelo digital del ciclo de vida completo. No se trata solo de replicar un activo físico, sino de acompañarlo desde el diseño hasta la operación en tiempo real.

La integración con Omniverse DSX permite precisamente eso: construir entornos simulados de alta fidelidad que replican desde sistemas eléctricos hasta cargas de trabajo de IA.

Una arquitectura pensada para escalar

El valor diferencial de esta colaboración no está solo en la tecnología, sino en su enfoque metodológico. AVEVA aporta su experiencia en proyectos de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), trasladando esa lógica al mundo de la infraestructura digital.

Entre las capacidades más relevantes destacan:

Reutilización de activos digitales: gracias a la integración de modelos OpenUSD SimReady en AVEVA Unified Engineering

gracias a la integración de modelos OpenUSD SimReady en AVEVA Unified Engineering Gestión unificada de información: mediante AVEVA Asset Information Management, que garantiza coherencia entre diseño y operación

mediante AVEVA Asset Information Management, que garantiza coherencia entre diseño y operación Simulación avanzada de refrigeración: crítica en centros de datos de alta densidad

crítica en centros de datos de alta densidad Integración de datos IT/OT: habilitada por el sistema PI de AVEVA y su conexión con Omniverse

Este último punto es especialmente relevante. La convergencia entre IT y OT deja de ser una aspiración para convertirse en una realidad operativa, capaz de interpretar telemetría en tiempo real y anticipar anomalías mediante modelos como NVIDIA NV-Tesseract.

Eficiencia energética: el verdadero campo de batalla

Si hay un desafío que definirá el futuro de las fábricas de IA, es el consumo energético. No hablamos de optimizaciones marginales, sino de sistemas capaces de gestionar cargas masivas con precisión quirúrgica.

Aquí, la simulación juega un papel crítico. Las herramientas de AVEVA permiten modelar redes de refrigeración líquida avanzadas, optimizando el rendimiento térmico y reduciendo el desperdicio energético.

Pero el impacto va más allá. Con plataformas como AVEVA Operations Control y Unified Operations Center, los operadores pueden:

Identificar causas raíz en tiempo real

Anticipar fallos antes de que ocurran

Detectar patrones de degradación en infraestructuras críticas

En otras palabras: pasar de una gestión reactiva a una operación predictiva.

Una alianza que redefine la inteligencia industrial

La colaboración no ocurre en aislamiento. Se suma a un ecosistema en el que también participan actores como Schneider Electric y ETAP, reforzando un enfoque integral que abarca diseño, simulación, construcción y operación.

Según Vladimir Troy, Vicepresidente de Infraestructura de IA de NVIDIA, el crecimiento acelerado de estas infraestructuras “requiere una nueva clase de inteligencia industrial” capaz de optimizar todo el ciclo de vida.

Y esa es, quizás, la verdadera noticia.

No estamos solo ante una mejora tecnológica, sino ante un cambio de paradigma: la industrialización de la inteligencia artificial.

¿Infraestructura o ventaja competitiva?

La pregunta ya no es si las fábricas de IA serán relevantes, sino quién será capaz de operarlas con mayor eficiencia.

Porque en un entorno donde cada milisegundo y cada vatio cuentan, la diferencia no estará en tener infraestructura, sino en cómo se gestiona.

La apuesta de AVEVA y NVIDIA apunta en esa dirección: convertir la complejidad en ventaja competitiva a través de datos, simulación y automatización.

Y eso, en el contexto actual, no es solo innovación. Es estrategia.