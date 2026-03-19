Barreras en Tax Free, pagos internacionales y digitalización impiden que el retail local capture el gasto del turismo extranjero en España.

El turismo internacional sigue batiendo récords en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio por visitante extranjero alcanzó los 1.514 euros en diciembre de 2025, un 5 % más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el gasto total de turistas no residentes superó los 134.712 millones de euros a lo largo de 2025. Las cifras hablan por sí solas: España es uno de los destinos turísticos más rentables del mundo. El problema es que una fracción considerable de ese dinero no llega al comercio local.

La paradoja es llamativa. En ciudades como Madrid o Barcelona, el gasto medio por visitante puede superar los 2.035 euros. Sin embargo, fuera de los grandes polos urbanos, el impacto en el tejido comercial resulta notablemente inferior a su potencial. Y la razón no es la indiferencia del turista, sino un conjunto de obstáculos operativos y tecnológicos que interrumpen el acto de compra antes de que se complete.

La brecha digital del pequeño comercio, principal cuello de botella

Un análisis de Esade indica que el 67 % de los minoristas españoles identifica la digitalización de la relación con el cliente como su mayor desafío. Esta brecha no es solo conceptual: se materializa en establecimientos que no aceptan determinados métodos de pago internacionales, que carecen de sistemas automatizados de devolución del IVA o que tienen una presencia digital insuficiente para ser descubiertos por el viajero antes de su llegada.

El proceso de Tax Free concentra buena parte de la fricción. Cuando el procedimiento resulta lento, opaco o burocrático, el turista simplemente renuncia a él, y con frecuencia redirige su gasto hacia grandes superficies o cadenas internacionales que sí cuentan con flujos digitalizados y procesos de compra ágiles. El alojamiento y el transporte también absorben una porción desproporcionada del presupuesto del visitante, en parte porque ofrecen la fluidez transaccional que el pequeño comercio aún no ha logrado replicar.

El resultado es una oportunidad económica que se evapora en cada punto de fricción.

Tecnología como puente entre el retail y el viajero internacional

El debate en el sector minorista ha comenzado a desplazarse. Ya no se trata únicamente de atraer turistas a España, sino de convertir ese flujo en ventas reales dentro del comercio local. “El turista internacional no solo decide qué comprar, sino también dónde hacerlo. Facilitar el proceso de compra en tienda es clave para captar ese gasto”, señala Francesco Crema, Head of Growth de Stamp.

En este contexto emergen plataformas tecnológicas orientadas a cerrar esa brecha. Una de ellas es Stamp, compañía fundada en 2023 y especializada en soluciones para el turismo de compras. Su producto Real TaxFree elimina el pago del IVA en el momento de la transacción, suprimiendo la carga administrativa del reembolso posterior tanto para el consumidor como para el establecimiento. Además, su herramienta Growth Suite China permite a marcas y comercios europeos proyectarse en el ecosistema digital chino —con plataformas como WeChat o Xiaohongshu— antes de que el viajero asiático embarque hacia su destino.

La propuesta de valor es directa: integrar métodos de pago extranjeros, automatizar la gestión fiscal y ganar visibilidad digital en los mercados de origen de los turistas de mayor poder adquisitivo.

La competencia entre destinos turísticos ya no se dirime exclusivamente por el precio o la oferta de marcas. La calidad de la experiencia de compra, medida en términos de comodidad, transparencia fiscal y compatibilidad tecnológica, se ha convertido en un factor determinante. El comercio español tiene los productos. Lo que necesita es la infraestructura digital para que el turista pueda, y quiera, comprarlos.