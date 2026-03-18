NordVPN lanza un escáner gratuito para detectar estafas con IA

La herramienta analiza textos y capturas de pantalla para identificar phishing, URLs y contactos maliciosos sin necesidad de cuenta ni suscripción.

Las estafas digitales ya no son el terreno exclusivo de correos mal redactados con errores ortográficos evidentes. La inteligencia artificial ha elevado el nivel de sofisticación de los ataques de phishing hasta el punto de que incluso usuarios experimentados tienen dificultades para distinguir un mensaje legítimo de un fraude. Ante ese escenario, NordVPN ha lanzado el Escáner de estafas, una herramienta gratuita que no requiere cuenta ni suscripción y que permite analizar mensajes sospechosos en segundos desde cualquier dispositivo.

La magnitud del problema justifica la respuesta. Según una investigación reciente de la Global Anti-Scam Alliance, los consumidores de 42 países perdieron aproximadamente 442.000 millones de dólares en estafas durante el último año, y el 57% de los adultos a nivel mundial afirma haber sido víctima de algún tipo de fraude en ese mismo periodo. Las proyecciones apuntan a que estas cifras seguirán escalando a medida que los ciberdelincuentes adopten herramientas de IA para personalizar sus ataques a gran escala.

Cómo funciona: texto, imágenes y bases de datos de amenazas en tiempo real

El Escáner de estafas opera en dos modalidades complementarias. El usuario puede pegar directamente el texto de un mensaje sospechoso o subir una captura de pantalla en formato .jpg o .png de hasta 10 MB. A partir de ahí, la herramienta extrae automáticamente las URLs, direcciones de correo electrónico y números de teléfono presentes en el contenido y los contrasta contra bases de datos de amenazas conocidas mantenidas en tiempo real por los equipos de NordVPN y NordLabs.

En paralelo, un algoritmo de inteligencia artificial examina el cuerpo del mensaje en busca de patrones recurrentes en las estafas: tácticas de intimidación, urgencia artificial, solicitudes de datos sensibles o estructuras lingüísticas características del phishing. Cada análisis puede procesar hasta cinco URLs o direcciones de correo y cinco números de teléfono de forma simultánea.

“Los estafadores ahora pueden generar mensajes personalizados y muy elaborados a gran escala, y por eso hemos creado esta herramienta, para ofrecer a las personas una forma sencilla de verificar cualquier mensaje que les resulte sospechoso”, explica Domininkas Virbickas, director de producto de NordVPN.

Primera línea de defensa, sin fricciones de acceso

El Escáner de estafas ha sido diseñado explícitamente como una herramienta de acceso universal. A diferencia de la Protección contra amenazas Pro™ —incluida en determinados planes de pago de NordVPN y orientada a la defensa automática y continua en tiempo real—, el escáner está disponible para cualquier persona sin ningún requisito previo. Actualmente opera solo en inglés, aunque funciona en ordenadores, teléfonos y tabletas sin distinción de sistema operativo.

La herramienta responde a una tendencia consolidada en el sector: la democratización de las capacidades de detección de amenazas, hasta ahora reservadas a soluciones corporativas o de pago. En un contexto donde el phishing impulsado por IA borra la frontera entre lo auténtico y lo fraudulento, disponer de una segunda opinión tecnológica antes de hacer clic en un enlace o responder a un mensaje se convierte en una práctica de higiene digital básica.