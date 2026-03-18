Genetec moderniza el control de accesos empresarial en la nube

Security Center SaaS incorpora gestión unificada de visitantes, compatibilidad biométrica y nuevos paneles de intrusión sin reemplazar infraestructura.

Genetec Inc., empresa desarrolladora de software de seguridad física empresarial, ha anunciado un conjunto de mejoras para su plataforma Security Center SaaS que refuerzan las capacidades de control de accesos en entornos corporativos. Las actualizaciones abordan tres frentes simultáneos: la experiencia en recepción, la amplitud del ecosistema de hardware compatible y la autenticación biométrica, todo ello sin exigir una sustitución de la infraestructura existente.

La propuesta de Genetec parte de una premisa clara: la transición a la nube no debería implicar decisiones de todo o nada. “Security Center SaaS elimina las fricciones de los ciclos de actualización tradicionales, al tiempo que preserva la libertad de arquitectura de la que dependen las empresas”, señaló Francis Lachance, Senior Director de Producto de Genetec. El objetivo declarado es ofrecer control de accesos de nivel empresarial desde la nube sin interrumpir los sistemas en operación ni reducir el margen de decisión de los equipos de TI y seguridad.

Recepción unificada y políticas de acceso en un solo flujo

Uno de los puntos de mayor fricción en la gestión de instalaciones es la desconexión entre el registro de visitantes y el control de acceso de empleados o contratistas. Security Center SaaS integra ambos flujos en una interfaz única basada en la nube, lo que permite al personal de recepción gestionar visitas programadas y espontáneas desde un mismo entorno, mientras los equipos de seguridad conservan la supervisión operativa.

Las políticas de acceso determinan las condiciones de entrada y las reglas de verificación pueden activarse durante el registro para contrastar a los visitantes frente a bases de datos externas. Cuando el sistema detecta una coincidencia o una excepción, ejecuta acciones predefinidas —como alertar al personal de seguridad— sin intervención manual. Este modelo resulta especialmente relevante para centros educativos, instalaciones sanitarias y oficinas corporativas que requieren controles coherentes entre ubicaciones sin añadir carga operativa en recepción.

Hardware abierto, biometría opcional y calendario de disponibilidad

La arquitectura abierta de Security Center SaaS, combinada con los dispositivos Genetec Cloudlink, permite conectar hardware de control de accesos e intrusión ya instalado sin reemplazarlo. En esta actualización, la compatibilidad se extiende a los sistemas de intrusión de Radionix —anteriormente Bosch— y Honeywell, con soporte para paneles DMP previsto para junio de 2026.

A ese mismo calendario se incorpora la integración biométrica con SAFR SCAN, que habilitará autenticación facial de alta seguridad como alternativa a las credenciales físicas tradicionales. La medida reduce la exposición operativa ligada a tarjetas o badges y agiliza los accesos en puntos de alta demanda. La nueva experiencia para recepción ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma, mientras que la compatibilidad con paneles Honeywell Galaxy también se encuentra activa desde este lanzamiento.