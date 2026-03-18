CyberSummit26: Madrid reúne a los líderes de la ciberseguridad

El 28 de abril, el Cybersecurity & Data Innovation Summit 2026 abordará el impacto de la IA generativa, NIS2, DORA y ransomware con más de una veintena de expertos.

Madrid se prepara para recibir, por séptimo año consecutivo, el evento de ciberseguridad más relevante de España. El Cybersecurity & Data Innovation Summit 2026 (#CyberSummit26) ocupará el auditorio Agustín de Betancourt del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos —ubicado en la calle Almagro 42— durante una jornada intensa que arrancará a las 9:00 y cerrará a las 15:00 horas.

El congreso, organizado por Urban Event Marketing Agency, convoca a directivos de TI, CISOs y responsables de seguridad para examinar el mapa de amenazas de 2026 y las respuestas tecnológicas, regulatorias y estratégicas disponibles. Lejos de limitarse a diagnósticos genéricos, el programa combina talleres prácticos, demostraciones en vivo, casos de uso y paneles de expertos con un enfoque orientado a la acción.

IA generativa y nueva regulación: los ejes del debate

La agenda pivota sobre dos vectores de transformación que están redefiniendo la disciplina: la irrupción de la inteligencia artificial generativa en los sistemas de defensa —y de ataque— y el nuevo marco regulatorio europeo. Las directivas NIS2 y las estrategias de resiliencia operativa bajo DORA centrarán parte sustancial del debate, junto con la seguridad de la identidad, técnicas de contención del ransomware y la gestión del riesgo en entornos cloud y datacenter.

Entre los ponentes confirmados figuran Igor Lukic, fundador de Hackron y profesor del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Complutense de Madrid; Javier G. Recuenco, CEO de Singular Solving; Daniel Damas, Head of IT Security de Nationale Nederlanden; y José Carlos Lledó Leal, Gerente de Ciberseguridad de CBNK Banco. La nómina se completa con perfiles que aportan perspectiva legal, comercial, técnica y psicológica al ecosistema de la seguridad digital: Beatriz Carratalá Lleó (Securizable), Sara Lasso de la Vega (W4C Spain, Leading Cyber), Miguel Abreu (TU CEO COPILOTO), Alberto Muñoz (Arexdata), Frankie Carrero (Izertis), Ángel A. Núñez (Hack by Security), Xavier Serra (Optima Solutions) y Andrea Zamorano, responsable de ciberpsicología en Kymatio, entre otros.

Un ecosistema completo: expositores, instituciones y medios

El evento no se agota en el auditorio. Una zona expositiva reunirá a compañías del sector que presentarán soluciones concretas, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de evaluar herramientas en un entorno de decisión real. Los patrocinadores de esta edición son Arexdata, Arsys, Atera, Digital Data de Fundación Juan XXIII, Gigantics, Optima Solutions y Kymatio.

El respaldo institucional es igualmente sólido: la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), World Compliance Association, el Centro de Ciberseguridad Industrial, la Asociación Española Empresas de Seguridad (AES), CyberMadrid, MadFintech y Fundación Dédalo, entre otras organizaciones, avalan el congreso junto a medios especializados como The Standard CIO, Digital Innovation News, La Latina Valley y Cyber Lideria MGZN.

El registro es gratuito y puede completarse a través de la web oficial del evento.