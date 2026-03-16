Seguridad cloud: la nueva batalla entre los hyperscalers

La compra de Wiz por parte Google, tras una oferta de 32.000 millones de dólares, marca un giro estratégico: la seguridad multicloud se vuelve crítica para empresas y proveedores cloud.

Durante años, la seguridad fue considerada un componente más dentro de la arquitectura tecnológica de una empresa. Hoy es el centro de la conversación.

La adquisición de la empresa de ciberseguridad Wiz por parte de Google por 32.000 millones de dólares, la mayor compra en la historia de Alphabet, confirma que el nuevo campo de batalla del cloud no será únicamente la capacidad de computación o los modelos de inteligencia artificial.

Será la seguridad de las infraestructuras digitales que sostienen esa inteligencia.

Según informó Forbes, el acuerdo consolida a Wiz como una de las compañías de seguridad cloud más influyentes del mercado y permitirá a Google integrar capacidades avanzadas de protección en su plataforma cloud.

Pero la relevancia de esta operación va mucho más allá de la cifra. La compra revela un cambio estructural en la industria del cloud.

El problema que creó el propio cloud

La adopción masiva de la nube ha generado un fenómeno que muchas organizaciones no anticiparon: la complejidad operativa del multicloud.

Hoy es habitual que una empresa utilice simultáneamente varios proveedores de infraestructura:

Amazon Web Services

Microsoft Azure

Google Cloud

entornos privados o híbridos.

Este modelo ofrece flexibilidad tecnológica, pero también amplía la superficie de ataque.

Un informe de IBM sobre el coste global de las brechas de seguridad muestra que el coste promedio de una filtración de datos alcanzó los 4,45 millones de dólares en 2023, el nivel más alto registrado hasta la fecha. En entornos multicloud, detectar vulnerabilidades se vuelve mucho más difícil.

Las configuraciones incorrectas, los permisos mal gestionados o las integraciones entre plataformas pueden abrir puertas inesperadas para los atacantes.

Ese es precisamente el problema que empresas como Wiz han tratado de resolver: ofrecer visibilidad sobre infraestructuras cloud complejas.

La seguridad como ventaja competitiva

Durante años, los hyperscalers compitieron principalmente en tres dimensiones:

Capacidad de almacenamiento.

Potencia de cálculo.

Ecosistemas de aplicaciones.

La inteligencia artificial ha añadido una cuarta variable.

La seguridad de los entornos donde operan esos modelos.

Google ha señalado que la integración de Wiz permitirá ofrecer herramientas capaces de identificar vulnerabilidades en entornos multicloud y proteger aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Esto tiene implicaciones estratégicas.

En un contexto donde las empresas ejecutan aplicaciones críticas en la nube, la seguridad deja de ser un servicio adicional. Se convierte en parte del valor central del proveedor cloud.

Para los hyperscalers, garantizar entornos seguros puede ser tan decisivo como ofrecer mayor capacidad de computación.

La seguridad se convierte en arquitectura

Para los CIOs, este cambio obliga a replantear la forma en que se diseñan las infraestructuras digitales. La seguridad ya no puede tratarse como una capa posterior al desarrollo de aplicaciones o a la adopción del cloud.

Debe integrarse desde el diseño mismo de la arquitectura.

Esto implica:

Visibilidad sobre entornos multicloud.

Automatización en la detección de vulnerabilidades.

Integración de seguridad en pipelines de desarrollo.

Gestión avanzada de identidades y accesos.

El crecimiento de la inteligencia artificial añade además nuevos riesgos.

Los modelos de IA procesan grandes volúmenes de datos sensibles y dependen de infraestructuras altamente distribuidas.

Proteger esos sistemas exige una aproximación más sofisticada a la seguridad.

La adquisición de Wiz por parte de Google no es simplemente una operación corporativa.

Es una señal.

La transformación digital ha llevado a las empresas a la nube.

La inteligencia artificial está llevando esa nube a una escala aún mayor.

Y en ese nuevo escenario, la seguridad ya no es un problema técnico.

Es una decisión estratégica.