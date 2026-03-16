Computación para la IA: nace un nuevo mercado tecnológico

El acuerdo de Meta por hasta 27.000 millones de dólares para capacidad de IA revela el surgimiento de una nueva industria: el mercado global de computación.

Durante décadas, la industria tecnológica estuvo dominada por dos grandes recursos estratégicos.

El software.

Y los datos.

Hoy está emergiendo un tercero que empieza a definir el poder real en la economía digital: la computación para inteligencia artificial.

Un ejemplo reciente ilustra bien el cambio.

Meta firmó un acuerdo con la empresa Nebius para adquirir hasta 27.000 millones de dólares en capacidad de computación para inteligencia artificial, comenzando con un compromiso inicial de 12.000 millones en infraestructura para centros de datos y procesamiento de IA.

No se trata de una compra de software.

Tampoco de licencias tecnológicas.

Es un contrato para asegurar capacidad de computación.

La señal es clara: la inteligencia artificial está dando origen a un nuevo mercado dentro de la industria tecnológica.

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La economía de la computación

Entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere cantidades masivas de capacidad computacional.

Los sistemas actuales utilizan miles de GPUs funcionando simultáneamente durante semanas o meses para entrenar modelos de gran escala.

Ese proceso tiene un coste creciente.

Un estudio sobre el coste de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial muestra que los costes de entrenamiento han aumentado aproximadamente 2,4 veces por año desde 2016, impulsados principalmente por el precio del hardware especializado y la infraestructura necesaria para operar estos sistemas.

Esto ha creado una barrera económica significativa.

Solo unas pocas organizaciones tienen los recursos necesarios para construir infraestructuras capaces de entrenar modelos de gran escala.

Para todos los demás, la alternativa es alquilar capacidad de computación.

Así está naciendo lo que algunos analistas llaman AI compute market.

Un mercado en el que empresas especializadas construyen centros de datos optimizados para inteligencia artificial y venden acceso a esa capacidad.

Una historia paralela con el nacimiento del cloud

La dinámica recuerda a lo ocurrido a comienzos de los años 2000 con el cloud computing. En aquel momento, muchas empresas dejaron de operar sus propios centros de datos y comenzaron a alquilar infraestructura a proveedores especializados. Hoy está ocurriendo algo similar, pero con una diferencia importante.

La infraestructura que se está construyendo no está pensada para aplicaciones tradicionales.

Está diseñada específicamente para inteligencia artificial.

Esto incluye:

Clusters masivos de GPUs.

Redes de alta velocidad para entrenamiento distribuido.

Almacenamiento optimizado para datasets masivos.

Sistemas energéticos capaces de soportar cargas intensivas de computación.

La inteligencia artificial está generando una nueva categoría de infraestructura digital.

El recurso escaso de la próxima década

Para los CIOs, este cambio tiene implicaciones estratégicas importantes.

La disponibilidad de computación podría convertirse en uno de los principales factores limitantes para la adopción de inteligencia artificial.

En otras palabras, el cuello de botella ya no estará solo en los modelos o en los datos.

Estará en la capacidad de cálculo disponible para ejecutar esos modelos.

Las organizaciones que quieran incorporar inteligencia artificial en procesos empresariales deberán evaluar:

Acceso a infraestructura especializada para IA.

Costes de operación de modelos.

Disponibilidad de GPUs o aceleradores de hardware.

Dependencia de proveedores cloud o plataformas de compute.

El acuerdo entre Meta y Nebius es una señal temprana de un fenómeno mayor.

Las grandes tecnológicas están asegurando acceso a enormes cantidades de computación porque saben que ese recurso será crítico para competir en inteligencia artificial.

La economía digital del futuro no estará definida únicamente por quién tenga los mejores algoritmos.

Ni siquiera por quién tenga más datos.

Estará definida por algo mucho más simple.

Quién tiene acceso a más computación.