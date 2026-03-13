Um relatório analisa como digitalização, novas competências e transformação organizacional estão redefinindo o mercado de trabalho brasileiro.

O futuro do trabalho deixou de ser uma discussão teórica. Em muitos países, as mudanças já estão acontecendo — impulsionadas pela digitalização, pela automação e por novas formas de organização do trabalho.

No Brasil, essa transformação ganha contornos particularmente interessantes. A maior economia da América Latina enfrenta, ao mesmo tempo, desafios estruturais e oportunidades inéditas associadas à economia digital.

O relatório Work in Progress Brasil 2025 analisa justamente esse cenário. O documento examina como evolui o mercado de trabalho brasileiro em um contexto marcado por inovação tecnológica, novas competências profissionais e mudanças no modo como as organizações estruturam suas equipes.

A conclusão central é clara: o futuro do trabalho no Brasil dependerá da capacidade de integrar tecnologia, educação e políticas de desenvolvimento de talentos.

Essa dinâmica não é exclusiva do país. Estudos internacionais indicam que a digitalização é uma das principais forças que estão transformando o mercado de trabalho global, alterando competências, profissões e modelos de organização empresarial.

Um relatório essencial para entender o futuro do trabalho Compreender como o mercado de trabalho está evoluindo é uma questão estratégica para empresas, startups e líderes de tecnologia. O relatório Work in Progress Brasil 2025 oferece uma análise aprofundada sobre: como está mudando o mercado de trabalho brasileiro

quais competências serão mais demandadas nos próximos anos

como a digitalização está impactando as organizações

quais tendências vão moldar o futuro do trabalho Se você quer entender como a economia digital está transformando o emprego no Brasil, este documento é um excelente ponto de partida. Baixe agora o relatório completo Work in Progress Brasil 2025 e explore os dados e análises que estão ajudando a interpretar o futuro do trabalho na região.

Digitalização e transformação do emprego

Um dos eixos mais relevantes do relatório é o impacto da transformação digital no emprego.

Tecnologias digitais, inteligência artificial e análise de dados estão remodelando processos produtivos em setores como serviços financeiros, indústria, logística e comércio eletrônico.

Esse processo gera duas tendências simultâneas.

Por um lado, algumas tarefas repetitivas tendem a ser automatizadas. Por outro, surgem novas funções profissionais ligadas à economia digital — especialmente nas áreas de tecnologia, ciência de dados e desenvolvimento de software.

Segundo análises recentes sobre o mercado de trabalho na América Latina, a expansão do acesso digital e o avanço da tecnologia estão entre os fatores mais transformadores do emprego na região nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho brasileiro tem apresentado sinais de resiliência. Dados recentes indicam que o desemprego no país atingiu níveis historicamente baixos em 2025, enquanto os salários reais cresceram moderadamente.

Esse cenário reforça uma ideia central do relatório: o desafio não é apenas criar empregos, mas garantir que a força de trabalho esteja preparada para as novas demandas da economia digital.

A lacuna de competências

Outro tema central do relatório é a chamada skills gap — a diferença entre as competências disponíveis no mercado de trabalho e aquelas demandadas pelas empresas.

Essa lacuna aparece com frequência em pesquisas internacionais sobre o futuro do trabalho. Organizações como a OCDE destacam que os países precisam fortalecer seus sistemas de aprendizagem ao longo da vida para preparar trabalhadores para as transformações tecnológicas.

No caso brasileiro, o relatório aponta que as empresas estão cada vez mais interessadas em profissionais com uma combinação de competências técnicas e comportamentais.

Entre as mais demandadas estão:

habilidades digitais e tecnológicas

análise e interpretação de dados

pensamento crítico

aprendizagem contínua

colaboração em ambientes digitais

Essas competências refletem uma mudança mais ampla: o valor profissional está cada vez mais associado à capacidade de adaptação.

A formação tradicional já não é suficiente para acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas.

Novos modelos organizacionais

O relatório também analisa como as organizações estão evoluindo diante dessas transformações.

A expansão do trabalho remoto, dos modelos híbridos e das plataformas digitais está levando empresas a adotar estruturas mais flexíveis.

Equipes multidisciplinares, projetos colaborativos e ciclos de inovação mais rápidos estão se tornando cada vez mais comuns.

Para CIOs e líderes de tecnologia, isso implica um papel estratégico.

Além de liderar a adoção de novas tecnologias, esses executivos precisam ajudar a redesenhar a forma como as pessoas trabalham, colaboram e inovam dentro das empresas.

Em outras palavras, a transformação digital é também uma transformação cultural e organizacional.