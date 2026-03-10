Despidos tech en 2026: más de 9.200 empleos eliminados por IA

Datos de RationalFX revelan que el 20% de los 45.363 despidos tecnológicos registrados en 2026 están directamente vinculados a la automatización con IA.

La inteligencia artificial ya no solo automatiza procesos: está redibujando la estructura de empleo en el sector tecnológico global. Un nuevo informe de RationalFX, plataforma de educación en finanzas personales y trading, cuantifica por primera vez con precisión quirúrgica el peso real de la IA en los recortes corporativos de 2026. Los datos, compilados a partir de avisos WARN de Estados Unidos, el rastreador Layoffs.fyi, TrueUp y TechCrunch, registran 45.363 despidos en el sector tecnológico desde enero, de los cuales 9.238 —aproximadamente el 20%— están directamente atribuidos a la implementación de IA y procesos de reestructuración organizacional.

La cifra no es un accidente estadístico. Es el resultado visible de una decisión estratégica que decenas de compañías están ejecutando en paralelo: sustituir equipos operativos humanos por sistemas automatizados capaces de realizar las mismas tareas con mayor velocidad y menor costo.

Block encabeza los recortes con 4.000 despidos

La empresa estadounidense Block, fundada por Jack Dorsey, lidera el ranking con 4.000 puestos eliminados. En una publicación en redes sociales, Dorsey fue explícito: la decisión no obedece a dificultades financieras, sino a la capacidad creciente de las herramientas de IA para asumir funciones antes reservadas a personas. La compañía reducirá su plantilla de 10.000 a 6.000 empleados, un ajuste del 40% que marca el episodio de recortes impulsados por IA más significativo registrado en lo que va del año. No es el primer ajuste de Block: en 2025 ya había recortado 931 posiciones, equivalentes al 8% de su fuerza laboral de entonces.

En segundo lugar aparece la desarrolladora australiana de software logístico WiseTech Global, con 2.000 despidos enmarcados en un programa de transformación que la dirección de la empresa justifica en los avances de los modelos de lenguaje generativo. Según sus ejecutivos, los enfoques tradicionales de escritura y mantenimiento de código están siendo desplazados por herramientas que multiplican la productividad de los ingenieros de software, volviendo prescindibles a equipos enteros.

La plataforma de diseño de interiores Livspace, con sede en Singapur, recortó 1.000 empleos para acelerar la adopción de IA en su marketplace digital. eBay eliminó 800 posiciones de soporte y operaciones tras automatizar la generación de descripciones de productos, la categorización de listados y la optimización de precios. Pinterest confirmó 675 despidos —el 15% de su plantilla— y los vinculó explícitamente a un giro estratégico hacia lo que sus directivos denominan una “estrategia centrada en IA”, que incluye la reducción de espacio de oficinas y la reorganización de sus equipos de ventas.

Wall Street tampoco es inmune

El fenómeno no se limita al ecosistema de startups y empresas tecnológicas puras. El informe de RationalFX señala que gigantes financieros como Morgan Stanley han comenzado a recortar miles de puestos a medida que la IA reduce la necesidad de grandes equipos operativos dedicados a tareas manuales. La línea entre el sector financiero y el tecnológico se difumina cuando el denominador común es la automatización.

Alan Cohen, analista de RationalFX, describe con precisión la paradoja del momento: “Incluso cuando las empresas registran ingresos récord en 2026, el sector tecnológico sigue siendo reconfigurado de forma estructural por la IA. Si estas olas de despidos continúan al ritmo actual, los economistas advierten que podrían ejercer una presión sostenida al alza sobre el desempleo en el sector y más allá, a medida que la adopción de IA se acelera.”

El patrón es consistente: las compañías invierten en infraestructura de IA para ganar eficiencia, pero esa misma transición erosiona las estructuras de empleo tradicionales, comenzando por los puestos de nivel inicial. La pregunta, concluye Cohen, ya no es si los empleos cambiarán, sino cuándo y bajo qué condiciones.

El dataset completo y la metodología del informe están disponibles en el repositorio de RationalFX en Google Drive.