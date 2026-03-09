IA agéntica en supply chain: menos empleo inicial, más reinvención

El 55% de líderes de cadena de suministro prevé que la IA agéntica reducirá la contratación de perfiles de entrada, según Gartner 2026.

La inteligencia artificial agéntica está redibujando el mapa del talento en las cadenas de suministro globales. Los números que publicó Gartner no dejan margen para la ambigüedad. Su encuesta global sobre el Futuro de la Cadena de Suministro 2026 consultó a 509 líderes de supply chain entre julio y octubre de 2025.

El 55% de los encuestados anticipa que la IA agéntica reducirá la necesidad de contratar perfiles de nivel inicial. Además, el 51% espera que la tecnología impulse reducciones generales de plantilla. Sin embargo, el hallazgo más relevante apunta en otra dirección.

El 86% de los participantes reconoce que la adopción de IA agéntica exigirá rediseñar los procesos de desarrollo de talento. La pregunta, por tanto, ya no es si la tecnología cambiará el trabajo. La pregunta es quién liderará esa transformación con inteligencia estratégica.

Las organizaciones de alto rendimiento marcan la diferencia

Gartner identificó dentro de su muestra a las compañías que superaron expectativas en 2025. Estas organizaciones destacaron en indicadores como tiempo de entrega, crecimiento de ingresos y cumplimiento de metas de sostenibilidad. Su adopción de IA agéntica fue significativamente mayor que la del resto.

Estas empresas líderes aplican la tecnología en aprovisionamiento, producción, logística, gestión de almacenes y planificación. Por eso, reconocen con mayor claridad que la pirámide tradicional de talento está cambiando. Sin embargo, su respuesta no es recortar: es reinventar.

En los próximos dos años, estos líderes priorizarán tres estrategias de talento. Primero, capacitar a sus equipos para el entorno de IA. Segundo, usar herramientas de IA para optimizar la planificación de workforce y la atracción de candidatos. Tercero, ampliar la automatización para reducir la dependencia del trabajo manual en tareas de bajo valor.

Marco Sandrone, vicepresidente analista en la práctica de Supply Chain de Gartner, lo expresa con claridad: “Las organizaciones de mayor rendimiento usan la IA para reinventar cómo se realiza el trabajo”. Para Sandrone, la prioridad debe ser rediseñar roles, habilidades y procesos. Solo así personas y máquinas podrán generar valor de forma conjunta.

Top Influential Drivers Redefining Supply Chain Strategy Over the Next Two Years

El perfil de entrada no desaparece: se transforma

Uno de los errores más frecuentes en este debate es equiparar “reducción de roles de entrada” con “fin del talento joven”. Gartner advierte que esa lectura es incorrecta. Los roles de nivel inicial cambiarán de naturaleza, pero no desaparecerán.

Las cadenas de suministro seguirán necesitando talento emergente con capacidad de adaptación e innovación. Esos son atributos que la automatización no replica. Por eso, el cambio no es de cantidad, sino de perfil requerido.

Los profesionales que ingresen al sector deberán trabajar junto a sistemas de IA, interpretar sus resultados y tomar decisiones en entornos complejos. Las compañías que ya reconfiguran sus modelos tendrán ventaja para atraer ese talento. Además, podrán reconvertir al personal actual hacia roles de mayor valor agregado.