Igualdad de género 2026: lo que revela el estudio global de Ipsos

Estas cifras adquieren otra dimensión cuando se miran en perspectiva generacional. El estudio señala que el 55% considera que las mujeres jóvenes tendrán una vida mejor que la de la generación de sus madres, porcentaje que se mantiene estable respecto al año anterior. En cambio, solo el 40% cree lo mismo para los hombres jóvenes, lo que representa una caída de cinco puntos porcentuales frente a 2025. Un 25% llega más lejos: estima que la vida de los hombres jóvenes será peor que la de sus padres. El optimismo no está distribuido de forma simétrica.

