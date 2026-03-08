Igualdad de género 2026: lo que revela el estudio global de Ipsos

El 52% cree que su país ya avanzó suficiente en derechos de la mujer, pero persisten brechas de percepción entre hombres y mujeres, según Ipsos.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Ipsos publicó los resultados de su Estudio Global 2026 sobre Igualdad de Género, elaborado entre finales de 2025 y enero de 2026 con una muestra de 23.268 adultos en 29 países. El informe no ofrece respuestas cómodas: traza un mapa de percepciones divididas, donde la distancia entre lo que hombres y mujeres consideran “suficiente” sigue siendo uno de los indicadores más reveladores del momento.
El dato de apertura es contundente: el 52% de los encuestados a nivel global considera que, en materia de derechos, su país ya avanzó lo suficiente para equiparar a mujeres y hombres. Sin embargo, ese consenso aparente se fractura al desagregar por género: el 55% de los hombres comparte esa evaluación, frente al 44% de las mujeres. La brecha no es un detalle estadístico; es la fotografía de dos experiencias que, aún en 2026, no convergen.
El liderazgo femenino, un argumento que gana terreno
Donde sí aparece un acuerdo más robusto es en la valoración del liderazgo femenino. El 60% de los participantes en el estudio sostiene que las cosas funcionarían mejor si más mujeres ocuparan puestos de responsabilidad en gobierno y empresas —66% entre mujeres y 52% entre hombres—. Además, el 54% vincula directamente la posibilidad de alcanzar la igualdad con una mayor presencia femenina en cargos directivos: sin ese cambio estructural, la igualdad formal permanece incompleta.
Estas cifras adquieren otra dimensión cuando se miran en perspectiva generacional. El estudio señala que el 55% considera que las mujeres jóvenes tendrán una vida mejor que la de la generación de sus madres, porcentaje que se mantiene estable respecto al año anterior. En cambio, solo el 40% cree lo mismo para los hombres jóvenes, lo que representa una caída de cinco puntos porcentuales frente a 2025. Un 25% llega más lejos: estima que la vida de los hombres jóvenes será peor que la de sus padres. El optimismo no está distribuido de forma simétrica.
Argentina: por encima de la media global, pero con matices
En Argentina, el 60% de los encuestados considera que el avance en igualdad de derechos ha sido suficiente, cifra que supera en ocho puntos el promedio global del 52%. La diferencia entre hombres (61%) y mujeres (58%) es menos pronunciada que en otros países, aunque no desaparece. Desde 2019, este indicador creció nueve puntos porcentuales, lo que ubica al país entre los de mayor variación en la región, apenas por debajo de México (66%) y Chile (65%).
En contrapartida, Argentina registra el nivel más bajo de la región en apoyo al liderazgo femenino como palanca de cambio: el 58% cree que la presencia de más mujeres en cargos de responsabilidad mejoraría las cosas, frente al 70% de Colombia, el 65% de Perú y el 64% de Brasil. El país también presenta uno de los niveles más bajos de adhesión a roles tradicionales: solo el 28% considera que los hombres se benefician cuando las mujeres asumen roles femeninos convencionales, y apenas el 13% acuerda con que “una esposa siempre debe obedecer a su marido”, por debajo del promedio global del 20%.
En cuanto a oportunidades laborales, el estudio registra una percepción persistente de asimetría: el 39% de los encuestados a nivel global afirma que los hombres tienen más opciones respecto al tipo de trabajo que pueden desempeñar, frente al 10% que considera que las mujeres están en ventaja en ese aspecto. En dimensiones como la vestimenta o los roles domésticos, la percepción se invierte: allí, una proporción mayor señala que son las mujeres quienes cuentan con más libertad de elección.
Como señaló Martín Tanzariello, gerente de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina, “las opiniones no son completamente homogéneas entre géneros, incluso dentro de esta mayoría que entiende que el avance ha sido suficiente”. La frase resume bien lo que el estudio expone: el debate sobre igualdad no está cerrado, y los números lo demuestran con precisión.