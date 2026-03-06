Sin contraseñas, sin fricciones: la autenticación biométrica descentralizada llega al mercado peruano para hacer frente a la nueva generación de ciberataques.

La empresa peruana FOUR1 SAC, especializada en ciberseguridad y protección de infraestructuras tecnológicas críticas, y la tecnológica europea B-FY, pionera en autenticación biométrica descentralizada, anuncian una alianza comercial para ofrecer en el Perú un nuevo estándar de protección frente al fraude digital, la suplantación de identidad y los ataques avanzados potenciados por inteligencia artificial.

Un entorno de amenazas en aceleración permanente

La evidencia es contundente: América Latina enfrenta una escalada sostenida de ciberataques que ya no distingue entre sectores ni tamaños de organización. Según el Microsoft Digital Defense Report 2025, 97% de los ataques de identidad son ataques de contraseña, y el phishing potenciado por inteligencia artificial es tres veces más efectivo que en los ataques tradicionales.

Este reporte también documenta que el uso de deepfakes e identidades sintéticas generadas por IA para eludir controles de verificación creció un 195% en todo el mundo, con técnicas ya capaces de superar pruebas de reconocimiento facial y verificación de vida.

En este contexto, el phishing avanzado, el account takeover, el ransomware y el fraude de identidad potenciado por deepfakes, representan amenazas reales y cotidianas para bancos, aseguradoras, empresas industriales y entidades públicas en Perú.

La digitalización acelerada, el trabajo híbrido y la interconexión de sistemas críticos han ampliado la superficie de ataque, haciendo urgente la adopción de modelos de autenticación más sólidos y resilientes.

Tecnología y experiencia al servicio de la seguridad

FOUR1 SAC nace a partir de la experiencia comprobada de su socio fundador en la provisión de tecnologías y servicios para la protección de infraestructuras críticas, la gestión de riesgos y la defensa ante amenazas digitales reales. Su propósito es trasladar ese conocimiento, adquirido en entornos de alto riesgo y exigencia, hacia soluciones prácticas y modernas para las organizaciones peruanas de hoy.

A través de esta alianza, FOUR1 integrará en su portafolio la tecnología de B-FY: un protocolo de autenticación passwordless by design que vincula la identidad física real del usuario con cada operación digital o presencial. Su modelo de biometría descentralizada garantiza que los datos biométricos nunca abandonen el dispositivo del usuario, eliminando el riesgo de brechas masivas de información y reduciendo de forma drástica la posibilidad de suplantación de identidad.

El modelo de autenticación en tres capas (SCA) de B-FY protege contra los principales vectores de ataque actuales: phishing avanzado, vishing asistido por IA, robo de credenciales y manipulación mediante deepfakes.

Esto permite a las organizaciones avanzar hacia un ecosistema sin contraseñas, más seguro, trazable y alineado con los estándares internacionales de protección de datos.

Las voces de la alianza

“Agradecemos a B-FY la confianza para construir juntos un modelo de ciberseguridad más humano, robusto y alineado con los desafíos reales que enfrentan hoy las organizaciones en Perú y América Latina”, señaló José Antonio Olivera, Gerente General de FOUR1 SAC.

“Con FOUR1 llevamos al Perú un modelo de autenticación universal que elimina las contraseñas, protege la privacidad y garantiza seguridad sin fricciones. Las organizaciones de sectores como banca, seguros, telecomunicaciones, energía o sector público podrán ofrecer una experiencia de usuario más ágil, confiable y alineada con los nuevos estándares de protección digital en la región”, afirmó Sergio Lázaro, DPO – Compliance Manager & Partner Development en B-FY.

Con esta asociación, FOUR1 SAC y B-FY ponen a disposición del mercado peruano un servicio de Authentication as a Service (AaaS) que permite validar identidades en segundos, prescindir de contraseñas y códigos SMS-OTP, reforzar los procesos de onboarding digital y reducir de forma significativa el fraude en sectores estratégicos de la economía peruana.