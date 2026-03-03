ZTE en MWC 2026: IA nativa en redes, cloud, hogar y dispositivos

ZTE presentó en el MWC 2026 ocho innovaciones que integran IA en conectividad, infraestructura cloud, hogar inteligente y smartphones.

ZTE llegó al MWC Barcelona 2026 con una tesis estratégica precisa: la convergencia entre conectividad y cómputo ya no es una hoja de ruta pendiente, sino la arquitectura sobre la que se construye cada producto.

Bajo el lema “All in AI, AI for All”, la compañía organizó su presencia en torno a cuatro dominios —AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home y Smart Personal Devices— y presentó ocho desarrollos concretos que abarcan desde el primer prototipo 6G con más de 2.000 elementos de antena hasta la primera solución comercial Wi-Fi 8 del mercado. El detalle completo está disponible en la página oficial de ZTE para el MWC 2026.

Ocho avances técnicos que definen la dirección de ZTE

Los ocho desarrollos presentados por ZTE no son actualizaciones incrementales de producto: cada uno representa una posición técnica en segmentos donde la compañía busca fijar referencias de industria.

AIR MAX introduce una arquitectura de IA distribuida en diez bloques y tres capas funcionales: infraestructura nativa de IA, operaciones autónomas de nivel L4 y un motor de monetización. El propósito es transformar las redes móviles en un entorno donde la IA gestiona la propia IA, reduciendo la intervención humana en los procesos operativos más repetitivos. GigaMIMO es el anuncio con mayor proyección a largo plazo. ZTE presentó el primer prototipo 6G del sector con más de 2.000 elementos de antena operando en la banda U6G, con algoritmos de IA integrados y una capacidad diez veces superior a la de 5G-Advanced. Durante el MWC se demostró en vivo el primer servicio inmersivo basado en IA sobre esa banda, lo que sitúa a GigaMIMO como la referencia técnica 6G más avanzada presentada públicamente hasta la fecha. 200G PON ataca un cuello de botella crítico en las redes de fibra óptica pasiva. ZTE lanzó el primer prototipo multidispositivo capaz de transmisión upstream en ráfaga a velocidades de hasta 200 Gbps, abriendo el camino hacia redes de acceso de nueva generación para operadores con alta densidad de usuarios. SuperPOD adopta una arquitectura de interconexión eléctrica ortogonal sin cableado que permite configurar un único rack con hasta 128 GPUs, con capacidad de expansión horizontal y vertical convergente. Para los equipos que dimensionan infraestructura de IA a escala, la posibilidad de crecer sin rediseño físico tiene un valor operacional directo. Co-Sight AI Agent Studio es la plataforma de ZTE para desarrollar agentes de IA de grado industrial. La compañía ha ocupado de forma consistente el primer puesto en las evaluaciones GAIA y HLE, dos referencias ampliamente utilizadas en el sector para medir precisión y fiabilidad de agentes en tareas de alta complejidad. Wi-Fi 8 posiciona a ZTE como el primer fabricante en comercializar una solución Mesh bajo ese estándar, con conectividad estable por encima de los 10 Gbps reales en entornos domésticos y empresariales. AI Mid-Screen extiende la arquitectura de doble cerebro y doble pantalla al entretenimiento doméstico, integrando en un único terminal funciones de entretenimiento, comunicación, seguridad y control del hogar. El nubia M153 con asistente Doubao cierra la lista con una capacidad ya disponible en China desde diciembre: ejecución autónoma de tareas entre aplicaciones sin intervención manual del usuario.

Infraestructura cloud y hogar inteligente: escala y eficiencia energética

En el dominio AI Cloud, ZTE presentó Elastic AIDC, una solución modular para centros de datos que reduce el tiempo de construcción un 40% frente a soluciones convencionales. La combinación de refrigeración por placa fría, inmersión líquida y sistema HVDC a 800V eleva la eficiencia energética global un 25%, un dato con peso específico en el contexto actual, donde el consumo eléctrico de la infraestructura de IA está bajo escrutinio tanto regulatorio como presupuestario.

En hogar inteligente, ZTE respalda su posición con métricas de mercado sólidas: más de 100 millones de unidades enviadas anualmente y liderazgo global en envíos de CPE, IP STB, terminales Wi-Fi 7, FWA y MBB. La nueva arquitectura propuesta para este segmento sitúa la conectividad como capa base, la pantalla como interfaz principal y la IA como núcleo de orquestación, con el objetivo de que los servicios sigan al usuario independientemente del dispositivo o pantalla que utilice en cada momento.

Claves del anuncio

ZTE opera en más de 160 países y regiones, lo que da escala real a cada anuncio del MWC y lo convierte en una señal con implicaciones concretas para operadores, integradores y responsables de infraestructura en mercados muy distintos. Tres puntos merecen atención específica.

La convergencia entre cómputo y red que ZTE materializa en SuperPOD y AIR MAX modifica los supuestos de diseño para quienes planifican infraestructura de IA: la red deja de ser el canal de transporte de datos y pasa a ser parte activa del entorno de procesamiento. Esa reconfiguración afecta tanto a la arquitectura técnica como a los modelos de coste y operación.

El salto a Wi-Fi 8 y 200G PON define el siguiente ciclo de inversión en la capa de acceso. Los operadores que hoy finalizan sus despliegues de fibra necesitan visibilidad sobre cuándo y cómo evolucionar esa capa sin incurrir en obsolescencia prematura. Las referencias técnicas presentadas en Barcelona ofrecen esa orientación con mayor precisión que cualquier hoja de ruta teórica.

La apuesta de ZTE por agentes de IA industriales a través de Co-Sight, combinada con el ecosistema de computación empresarial que articula Co-Claw, sitúa a la compañía en competencia directa con proveedores de plataformas de IA que hasta ahora operaban en un segmento diferenciado del mercado de telecomunicaciones. Esa convergencia está redibujando el mapa competitivo con una velocidad que pocos anticiparon hace dos años.