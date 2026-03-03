Eric Yang, presidente de Carrier Business de Huawei, expuso en MWC Barcelona cómo la IA agéntica abre vías concretas de rentabilidad para los operadores.

Una pregunta domina los pabellones del MWC 2026 desde el primer día: ¿cómo convierte el sector telco el potencial de la IA en ingresos reales? Eric Yang, presidente del negocio de operadores de Huawei, respondió con claridad en su keynote del 3 de marzo.

Su propuesta se apoya en tres vectores: servicios convergentes para el hogar y el consumidor, continuidad de experiencia entre dispositivos y eficiencia operativa interna como puerta de entrada al mercado B2B.

Yang fue directo desde el inicio: la era agéntica no es una promesa abstracta. Es una oportunidad de negocio con rutas de monetización ya trazadas. Los operadores tienen una ventaja real: redes de alta calidad, relación directa con millones de usuarios e infraestructura que los nuevos actores digitales no pueden replicar. La cobertura completa del evento está disponible en el micrositio oficial de Huawei para MWC 2026.

Del hogar pasivo al hogar proactivo

Durante décadas, el segmento residencial fue el más competitivo y el menos diferenciado para los operadores. Yang propone romper esa lógica con un cambio de modelo: la red debe adaptarse a las necesidades de cada hogar, no al revés.

La propuesta de Huawei combina gestión inteligente de la red doméstica, garantía de experiencia determinista y visualización de contenido mejorada con IA. Todo opera sobre redes de alta calidad y dispositivos Wi-Fi 7.

En la práctica, el usuario diagnostica un fallo de red con un comando de voz, controla el acceso a internet por dispositivo o prioriza el ancho de banda para una partida o videollamada. Ese nivel de control justifica tanto la migración a planes de mayor ancho de banda como la contratación de servicios de gestión del hogar conectado.

En el segmento móvil, los agentes de llamada con IA reviven un servicio que muchos consideraban estancado. Eliminan el ruido ambiental, ofrecen interpretación simultánea entre idiomas y brindan asistencia contextual durante la llamada. Para la navegación móvil, Yang destacó los agentes de monitorización de experiencia en tiempo real y la capacidad de ejecutar tareas complejas entre aplicaciones: desde reservar un vuelo hasta traducir una conversación.

Experiencia continua y el salto al mercado B2B

El segundo eje aborda un problema crónico del sector: la experiencia del usuario se fragmenta al cambiar de dispositivo o contexto. Yang propone convertir esa continuidad en un activo comercial diferenciador.

Un agente inteligente que recuerda preferencias e historial —en casa, en movilidad o en la oficina— necesita exactamente lo que los operadores ya tienen: red dedicada, almacenamiento en nube propio y capacidad de procesamiento distribuido. La plataforma de agentes de Huawei añade comprensión multimodal de intención, memoria a corto y largo plazo, y gestión concurrente de tareas. El resultado es mayor retención: el usuario no abandona fácilmente un ecosistema que lo conoce.

El tercer vector conecta la transformación interna con la expansión hacia clientes corporativos. Yang defiende una secuencia lógica: el operador que primero aplica IA en sus propios procesos acumula experiencia y credibilidad. Esa es la credencial que después abre puertas en sectores exigentes como la administración pública o la manufactura. En esos entornos, la seguridad y la fiabilidad no son negociables. Los operadores pueden ofrecer soluciones extremo a extremo que los proveedores puramente digitales no garantizan.

Yang cerró con una frase que sintetizó el tono de toda su intervención: “El futuro no es solo un lugar al que vamos, sino uno que estamos creando”. Huawei materializa esa visión en su propuesta AI-Centric Network: servicios, redes y elementos de red inteligentes, con avance hacia redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y despliegue comercial de 5G-A a escala global.