Amazon invierte €33,7 mil millones en España para IA y cloud AWS

Amazon amplía su apuesta en España con €18.000 millones adicionales para expandir infraestructura de datos en Aragón y acelerar la IA en Europa.

Amazon anunció en el MWC 2026 de Barcelona, que realizará una inversión total de €33,7 mil millones en España para expandir la infraestructura de centros de datos de AWS y ampliar las capacidades de inteligencia artificial y computación en la nube disponibles para organizaciones europeas. El anuncio suma €18.000 millones a los €15.700 millones comprometidos en 2024, convirtiendo esta operación en la mayor inversión tecnológica registrada en España hasta la fecha.

El impacto económico proyectado es concreto: la inversión total en la región AWS Europe (Spain), ubicada en Aragón, aportará €31.700 millones al PIB español hasta 2035 y sostendrá un promedio anual estimado de 29.900 empleos equivalentes a tiempo completo, entre directos, indirectos e inducidos. De ese total, 6.700 corresponden a empleos directos de Amazon, incluyendo personal especializado en operaciones de centros de datos y empleados de proveedores de AWS.

Aragón como hub de manufactura de servidores para toda Europa

Más allá de la expansión de centros de datos, Amazon planea construir en Aragón un conjunto de instalaciones de cadena de suministro que darán soporte directo a sus operaciones en España y Europa.

El proyecto contempla una planta de manufactura de servidores para ensamblaje y pruebas, un almacén de distribución y una instalación dedicada a la fabricación y reparación de servidores de IA y aprendizaje automático, esta última integrada en la estrategia de economía circular de la compañía. Cuando estén operativas, estas instalaciones generarán aproximadamente 1.800 empleos directos en la región.

Por otra parte, la compañía también confirmó que será la primera empresa tecnológica en construir centros de datos en la provincia de Teruel, además de nuevas instalaciones en Huesca y Zaragoza, extendiendo infraestructura cloud avanzada a las tres provincias aragonesas.

La concentración geográfica del impacto económico es significativa: más de la mitad del efecto total de la inversión recaerá directamente en Aragón, con €18.500 millones de contribución al PIB regional hasta 2035 y 13.400 empleos equivalentes anuales, de los cuales 4.200 son empleos directos.

Entre las organizaciones españolas que ya operan sobre la región AWS de Aragón figuran Telefónica, BBVA, Iberia, Indra, Iberdrola, Mapfre, el Gobierno de Aragón y la Cruz Roja española, lo que ilustra la amplitud sectorial de la infraestructura desplegada desde el lanzamiento de la región en noviembre de 2022.

Energía, agua y comunidad: las condiciones que sostienen la expansión

La magnitud de la inversión viene acompañada de compromisos operativos que responden a las exigencias regulatorias y sociales que pesan sobre la expansión de centros de datos en Europa.

En materia energética, Amazon está invirtiendo en 100 proyectos solares y eólicos en España, incluyendo siete nuevas plantas solares. Los centros de datos de AWS en Aragón operan con 100% de energía renovable desde su apertura en 2022, en línea con el compromiso de la compañía de alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2040.

La gestión del agua es otro frente activo. AWS se ha comprometido a ser positivo en agua para 2030, devolviendo a las comunidades más agua de la que consume en sus operaciones directas. En 2024 había alcanzado el 53% de esa meta. En Aragón, AWS financia cinco proyectos hídricos con €17,2 millones que incluyen detección de fugas en redes de distribución, sistemas de gestión de inundaciones para Zaragoza, aumento del agua reutilizada para uso agrícola y una solución de irrigación inteligente basada en AWS que, según el testimonio de productores locales, permite ahorros de hasta el 50% del agua utilizada anualmente.

En el plano comunitario, Amazon destina €30 millones hasta 2035 a programas en las áreas donde opera infraestructura en España, con foco en educación, sostenibilidad e impacto social. Desde 2017, AWS ha formado a más de 200.000 personas en habilidades digitales en España. En colaboración con el Ministerio de Educación, la compañía se ha comprometido a formar a medio millón de estudiantes en IA y competencias digitales antes de 2027 mediante programas como AWS Futuro IA, AWS re/Start y Amazon Future Engineer.

Claves del anuncio

Para los directores de tecnología que operan en Europa, este anuncio tiene implicaciones prácticas más allá de su dimensión macroeconómica.

La construcción de una instalación dedicada a manufactura y reparación de servidores de IA en Aragón reduce la dependencia logística de cadenas de suministro externas a Europa, un factor que ha ganado peso estratégico tras las disrupciones de los últimos años. La expansión a las tres provincias aragonesas garantiza redundancia geográfica dentro de la misma región AWS, lo que mejora las opciones de arquitectura para organizaciones con requisitos de continuidad de negocio y soberanía de datos en la Unión Europea.

La aceleración del despliegue de infraestructura de IA en Europa no es solo una decisión de Amazon: refleja una demanda real de organizaciones que necesitan procesar datos dentro del marco regulatorio europeo sin depender de regiones externas. Para quienes evalúan estrategias de cloud soberano o arquitecturas híbridas con componente europeo, la profundidad de la infraestructura AWS en Aragón es un dato operacional, no solo una noticia de inversión.