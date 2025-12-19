Gracias por acompañarnos. Gracias por construir comunidad.

Un mensaje a los líderes de TI de América Latina que hicieron de 2025 un año clave para The Standard CIO.

Si algo nos deja claro el cierre de 2025 es esto: The Standard CIO no es solo un medio, es una comunidad viva. Una comunidad formada por CIOs, CTOs, CDOs y líderes tecnológicos de toda América Latina que, semana tras semana, eligieron informarse, reflexionar, debatir y tomar mejores decisiones con nosotros.

A cada uno de ustedes, gracias. Gracias por la confianza, por el tiempo, por las preguntas incómodas y por la conversación honesta que se ha generado alrededor de los grandes desafíos del liderazgo tecnológico en la región.

2025: un año de conversación estratégica y encuentros de valor

Durante 2025 consolidamos un modelo que va mucho más allá del contenido editorial. Activamos experiencias digitales pensadas para generar criterio, no ruido.

A lo largo del año realizamos más de 25 sesiones digitales, entre paneles de expertos, jornadas temáticas y mesas CIO, abordando los temas que hoy marcan la agenda real de los líderes de TI:

Inteligencia Artificial aplicada al negocio

Ciberseguridad y confianza digital

Cloud híbrido y sostenibilidad

Data, analítica avanzada y gobierno de la información

El resultado fue contundente: más de 2.200 asistentes participaron activamente en nuestros eventos digitales en 2025, con un nivel de interacción que confirma que el valor está en la conversación bien curada, no en la masividad vacía.

Los números importan… cuando cuentan una historia

No hablamos de métricas para inflar presentaciones. Hablamos de indicadores que reflejan impacto real:

Más de 580.000 líderes de TI registrados en América Latina

Más de 5 millones de visitas anuales a nuestros medios

14.000 suscriptores activos

Miles de interacciones mensuales con audiencias C-Level

Estos datos confirman algo que defendemos desde hace años: existe una audiencia crítica, exigente y con poder de decisión que busca profundidad, contexto y visión estratégica.

Una comunidad verdaderamente regional

Nuestra audiencia no solo crece en volumen, crece en diversidad y representatividad. CIOs y directores de TI, CTOs, líderes de innovación y ejecutivos C-Level de países como México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Brasil forman parte activa de esta conversación regional.

Banca, telecomunicaciones, retail, energía, manufactura, salud y sector público están presentes en nuestros debates. Eso es lo que convierte a The Standard CIO en un punto de encuentro, no en un canal unidireccional.

2026 ya está en marcha: de la reflexión a la acción

No estamos esperando a que empiece el próximo año para movernos. 2026 ya se está construyendo.

Estamos ejecutando un calendario editorial y de eventos estructurado en series temáticas mensuales, diseñadas como una narrativa continua que conecta contenido, eventos y datos durante todo el año. Temas como:

El nuevo operating model del CIO

FinOps para infraestructuras y para IA

Agentes inteligentes en producción

Soberanía del dato en la era de la IA

Ciberresiliencia aumentada

Data Products y confianza digital

Cada una de estas series está pensada para acompañar a los líderes de TI en la toma de decisiones reales, no para seguir modas pasajeras

Lo que viene no es más contenido. Es más criterio.

Nuestro compromiso para 2026 es claro:

Profundizar en el liderazgo tecnológico con impacto en negocio

Seguir creando espacios de conversación de alto nivel

Fortalecer una comunidad donde el conocimiento se traduzca en decisiones, alianzas y oportunidades reales

Porque si algo hemos aprendido en estos años es que la tecnología no transforma por sí sola. Lo hacen las personas que la entienden, la cuestionan y la gobiernan con propósito.

Sigamos caminando juntos

A quienes han estado desde el principio y a quienes se sumaron este año: este proyecto también es suyo. Los invito a seguir leyendo, participando, opinando y cuestionando.

2026 será un año de mayor profundidad, más diálogo y mejores decisiones. Y, como siempre, queremos recorrerlo junto a ustedes.

Gracias por acompañarnos.

Gracias por confiar.

Gracias por ser parte de The Standard CIO.

Adolfo Manaure

Director Editorial – The Standard CIO