FedEx genera un impacto de US$5.000 millones en América Latina

La compañía logística empleó a más de 20.000 personas en LAC y contribuyó directamente con 0.7% del PIB del sector transporte regional.

FedEx Corp. presentó cifras que dimensionan su huella en la economía latinoamericana: US$5.000 millones en impacto directo e indirecto durante el año fiscal 2025, dentro de una contribución global de US$126.000 millones. Los datos provienen de un análisis realizado junto a Dun & Bradstreet, firma especializada en inteligencia empresarial.

El reporte llega en un momento clave para la compañía, que completó su primer año operando como organización unificada tras integrar sus divisiones operativas. Esta consolidación busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia en un mercado global marcado por volatilidad comercial y transformación acelerada de las cadenas de suministro.

“Nuestra cultura de innovación, junto con el compromiso del equipo de ofrecer un servicio excepcional, ha permitido que la red de FedEx continúe promoviendo el progreso mundial”, declaró Raj Subramaniam, Presidente y CEO de FedEx Corporation.

Miami como epicentro regional

El Aeropuerto Internacional de Miami concentra la estrategia de FedEx para América Latina y el Caribe. Este hub no solo funciona como punto de conexión principal, sino que alberga las instalaciones de temperatura controlada más extensas de toda la red global de la compañía.

Esta infraestructura responde al crecimiento sostenido de la demanda por transporte de perecederos —flores, alimentos frescos— y productos farmacéuticos que requieren cadena de frío. La instalación procesa envíos entre 50 países de LAC y más de 220 destinos internacionales donde FedEx mantiene presencia.

La operación directa desde Miami hacia el Cono Sur y Ecuador, lanzada hace un año, marca un hito estratégico. “Este vuelo ha potenciado el crecimiento de importaciones y exportaciones conectando Chile, Argentina y Ecuador con nuestra red global”, explicó Humberto Lira, Vicepresidente de Operaciones para América del Sur.

Números que definen el impacto regional

El análisis desagrega el impacto económico en cifras concretas:

Contribución indirecta de US$1.100 millones a la economía regional

US$275 millones al sector transporte, almacenamiento y comunicaciones

US$246 millones al sector manufacturero

0.7% del producto neto económico del sector transporte en LAC

La cifra de empleados supera los 20.000 en más de 50 países latinoamericanos y caribeños, consolidando a FedEx como empleador relevante en el ecosistema logístico regional.

Apuesta por proveedores locales

El gasto con proveedores regionales alcanzó US$743 millones durante el año calendario 2024. Un dato sobresale: el 60% de esta inversión fue dirigida a pequeñas empresas, que representan el 89% del total de proveedores de FedEx en la región.

Esta estrategia trasciende la simple tercerización de servicios. Al priorizar pymes locales, FedEx contribuye a fortalecer capacidades empresariales y diversificar las cadenas de suministro, reduciendo vulnerabilidades ante disrupciones globales.

El enfoque contrasta con modelos de grandes corporaciones que centralizan proveedores en economías desarrolladas, ignorando talento y capacidad instalada en mercados emergentes.

Desafíos del panorama actual

La integración operativa de FedEx ocurre mientras el comercio internacional enfrenta presiones múltiples: tensiones geopolíticas, reconfiguraciones de rutas comerciales y demandas crecientes por sostenibilidad en operaciones logísticas.

Para América Latina, estas variables se suman a desafíos particulares: infraestructura deficiente en algunos corredores clave, marcos regulatorios fragmentados entre países y complejidades aduaneras que encarecen y ralentizan flujos comerciales.

La respuesta de FedEx pasa por tecnología e infraestructura especializada. Las instalaciones de temperatura controlada en Miami ejemplifican inversiones dirigidas a capturar nichos de alto valor: productos médicos, vacunas, alimentos premium para mercados exigentes.

Perspectiva CIO

Desde la óptica de tecnología e innovación, el modelo FedEx en LAC ilustra cómo la inversión en infraestructura física inteligente —sensores, sistemas de monitoreo, automatización— habilita nuevos modelos de negocio.

La trazabilidad en tiempo real de envíos sensibles, la predictibilidad de rutas mediante analítica avanzada y la optimización de capacidad en instalaciones requieren arquitecturas tecnológicas robustas que pocas organizaciones logísticas en la región pueden igualar.

El informe completo está disponible en www.fedex.com/economicimpact, donde se detallan impactos específicos por país y sector económico.