La compañía protege 12.000 organizaciones en LATAM con soluciones MDR, firewall y endpoints mientras duplica su plantilla operativa en la región.

Sophos registró un crecimiento del 26% en América Latina durante su año fiscal 2025 (abril 2024-marzo 2025), superando por más del doble la expansión del 12.2% que experimentó el mercado total de ciberseguridad en la región según datos de Gartner. La compañía global especializada en soluciones contra ciberataques protege actualmente más de 12.000 organizaciones en LATAM, consolidando su posición como proveedor líder de servicios de detección y respuesta gestionadas.

La adopción de tres soluciones específicas impulsó este crecimiento: detección y respuesta gestionadas (MDR), firewalls y protección de endpoints. El portafolio de Sophos atiende organizaciones en sectores gobierno, educación, servicios financieros, hotelería y manufactura, con presencia en todos los países de América Latina. Las defensas avanzadas impulsadas por inteligencia artificial y experiencia en seguridad gestionada constituyen los diferenciadores tecnológicos de la plataforma.

“Nuestro crecimiento en LATAM es testimonio de nuestras alianzas y del objetivo compartido de ofrecer resultados de ciberseguridad que marquen una diferencia real”, afirmó Wagner Tadeu, Vicepresidente de Sophos para LATAM.

Casos de implementación en sectores estratégicos

Agro Comercial AFUBRA LTDA, la Asociación de Productores de Tabaco de Brasil, implementó Sophos Endpoint, XDR y MDR para proteger operaciones agrícolas críticas durante su expansión nacional. La solución proporcionó monitoreo 24/7 y redujo significativamente tiempo y costos de respuesta a incidentes. Paulo Guedes, Gerente de TI de AFUBRA, destacó que la plataforma fue determinante para alcanzar seguridad continua, resiliencia operativa y escalabilidad.

En México, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) modernizó su infraestructura de ciberseguridad tras enfrentar soluciones perimetrales obsoletas, costos de mantenimiento crecientes y recursos limitados. El despliegue de Sophos Firewall, Endpoint con Intercept X, Sophos Central y Phish Threat generó visibilidad centralizada, mayor velocidad de respuesta y reducción de riesgo ante ransomware y ataques avanzados.

Grupo Madero, cadena de restaurantes de rápido crecimiento en Brasil, consolidó la seguridad de 276 ubicaciones en 18 estados mediante Sophos Central, desplegando XGS Firewalls, MDR, Cloud Optix y Zero Trust Network Access (ZTNA). Lucas Dias, Gerente de Infraestructura Corporativa, señaló que la plataforma unificada redujo costos operativos mientras elevó la postura de ciberseguridad corporativa.

Integración estratégica y ampliación de portafolio

La adquisición de Secureworks fortaleció el portafolio de Sophos con innovaciones específicas. Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) proporciona visibilidad acelerada de riesgos de identidad y protección robusta contra ataques basados en identidad. Sophos Advisory Services incorpora pruebas de penetración y evaluaciones avanzadas de seguridad. La integración de Sophos Endpoint con la plataforma Secureworks Taegis simplifica la gestión de seguridad, reduce costos y ofrece experiencia operativa fluida.

Sophos Central, la plataforma abierta y extensible de operaciones de seguridad, unifica soluciones de XDR, endpoint, identidad, SIEM, red, correo electrónico y seguridad en la nube, respaldadas por servicios MDR y consultoría dirigidos por expertos.

La compañía duplicó su plantilla permanente en América Latina durante el año fiscal 2025, ampliando equipos de ventas, preventa, gestión de éxito del cliente y soporte técnico en idioma local. Esta expansión operativa fortalece la capacidad de respuesta regional y la personalización de soluciones según necesidades específicas de cada cliente.

Sophos participó en foros estratégicos como CRN XChange en México, Futurecom, Gartner Security & Risk Management Summit, Dell Technologies Forum en Brasil y eventos 8×8 en Chile, consolidando su liderazgo en ciberseguridad regional y compromiso con colaboración estratégica en LATAM.