La compañía completa 1,000 metros cuadrados de espacios de co-creación tecnológica tras renovaciones en México, Brasil, Chile, Costa Rica, Argentina y Colombia.

Ricoh LATAM inauguró en diciembre de 2025 su séptima oficina en América Latina, ubicada en República Dominicana con 1,000 metros cuadrados dedicados a la experimentación tecnológica y co-creación empresarial. La apertura completa un plan regional de renovación y expansión que incluye México, Brasil, Chile, Costa Rica, Argentina y Colombia, consolidando una red de espacios donde convergen servicios tecnológicos para lugares de trabajo inteligentes.

La compañía con 89 años de operación global posiciona estos espacios como ecosistemas de adopción tecnológica, no como oficinas tradicionales. El sitio en República Dominicana albergará 80 colaboradores y funcionará como laboratorio experiencial donde clientes pueden validar implementaciones antes de ejecutar proyectos en sus organizaciones. La estrategia responde a la necesidad de reducir tiempos de adopción digital mediante validación práctica de soluciones.

“Queremos que cada persona se sienta empoderada para transformar su manera de trabajar usando la tecnología, y para eso, deben estar en espacios que faciliten el aprendizaje, adopción, implementación de la tecnología”, afirmó Ismael Castillo, Country Manager de Ricoh Dominicana.

Ricoh Innovation Lounge: arquitectura de co-creación

El Ricoh Innovation Lounge (RIL) constituye el núcleo operativo de la nueva oficina. Este espacio especializado permite a clientes diseñar ecosistemas tecnológicos personalizados integrando soluciones de impresión inteligente, seguridad electrónica, comunicaciones gráficas, automatización, digitalización y gestión documental. El modelo de co-creación acelera la adopción digital al proporcionar experiencia directa con tecnologías antes de la inversión.

La infraestructura integra capacidades específicas para industrias que requieren optimización de procesos documentales, automatización de flujos de trabajo y gestión de información en tiempo real. El portafolio tecnológico aborda tres vectores operativos: flexibilidad organizacional, agilidad en procesos y movilidad de equipos, manteniendo continuidad de negocio durante implementaciones.

Diego Imperio, Presidente y CEO de Ricoh LATAM, señaló: “Los lugares de trabajo del futuro ya están aquí, y son espacios conectados, eficientes, escalables, con accesibilidad a datos en tiempo real, son ecosistemas tecnológicos inteligentes que ponen a las personas en el centro”.

Presencia consolidada en República Dominicana

Ricoh mantiene operaciones en República Dominicana durante tres décadas, período en el que ha acompañado la evolución tecnológica empresarial en el país. La nueva infraestructura representa una inversión estratégica para fortalecer capacidades de servicio y expandir el alcance de soluciones integradas en el mercado dominicano. El espacio funciona simultáneamente como centro de operaciones, laboratorio de innovación y hub de capacitación para clientes corporativos.

La expansión regional de Ricoh LATAM posiciona más de siete espacios modernizados como plataforma de transformación digital para organizaciones de múltiples sectores. La red de Innovation Lounges establece presencia física donde clientes pueden evaluar tecnologías, desarrollar casos de uso específicos y acelerar implementaciones con acompañamiento especializado.

El Grupo Ricoh reportó ventas globales de 2,527 billones de yenes (aproximadamente 16,8 billones de USD) en el ejercicio financiero finalizado en marzo de 2025. Las operaciones globales alcanzan clientes en aproximadamente 200 países y regiones, respaldadas por capacidades organizativas desarrolladas durante 89 años. La estrategia corporativa prioriza servicios digitales integrados y soluciones de impresión diseñadas para optimizar rendimiento empresarial y apoyar transformación digital de espacios de trabajo.