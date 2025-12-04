Cinco tendencias entorno al fraude y el acceso seguro

En 2026 la inteligencia artificial potenciará ataques más sofisticados, mientras las organizaciones deberán avanzar en modelos de acceso seguro, regulación y gestión proactiva del fraude.

El próximo 2026 se perfila como un año decisivo para la ciberseguridad en Latinoamérica, con un escenario más complejo que nunca. La inteligencia artificial, que en 2025 ya mostró su potencial tanto para la defensa como para el ataque, se consolidará como el principal recurso de los ciberdelincuentes. Al mismo tiempo, las organizaciones deberán acelerar la adopción de arquitecturas modernas de acceso seguro, robustecer sus estrategias antifraude y adaptarse a un marco regulatorio cada vez más exigente.

AppGate, compañía de acceso seguro y protección de fraude, compartió cinco predicciones de ciberseguridad para el nuevo año:

1. La Inteligencia Artificial al servicio del fraude

Uno de los fenómenos más preocupantes será la expansión de ataques de ingeniería social potenciados por IA. En 2026, los ciberdelincuentes desplegarán campañas de phishing (fraude por correo electrónico), smishing (fraudes enviados vía SMS) y aplicaciones falsas con un alto grado de personalización, lo que aumentará notablemente su efectividad. A ello se sumará el auge del fraude con identidades sintéticas y la proliferación de deepfakes (vídeos o audios manipulados con IA para imitar a una persona), que pasarán de ser casos aislados a convertirse en tácticas habituales tanto en la relación empresa-cliente como en interacciones personales.

“La inteligencia artificial dejará de ser un experimento en manos de los ciberdelincuentes para convertirse en su recurso más poderoso. Seremos testigos de ataques de ingeniería social desplegados de manera simultánea y a gran escala, pero con un nivel de personalización y sofisticación sin precedentes”, afirma David López Agudelo, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de AppGate.

2. Madurez hacia arquitecturas seguras

En Latinoamérica, cada vez más organizaciones están abandonando modelos tradicionales para adoptar arquitecturas modernas que priorizan el acceso seguro. La necesidad de proteger datos, garantizar la continuidad de las operaciones y cumplir con regulaciones más estrictas impulsa la adopción de Zero Trust Network Access (ZTNA) como estándar. Este cambio fortalece entornos híbridos donde la seguridad se integra al negocio como un habilitador.

En el caso de México, este proceso será aún más evidente gracias a la consolidación de proyectos de seguridad digital. De acuerdo con Eric Gómez, Regional Sales Director de AppGate en México, “para 2026, cada vez más organizaciones alcanzarán la madurez necesaria para adoptar plenamente Zero Trust Network Access (ZTNA). Esto les permitirá consolidar arquitecturas seguras e híbridas, con mayor confianza en la protección de datos y en la continuidad de sus operaciones”.

3. Automatización y acceso adaptativo

La transición hacia Zero Trust Network Access (ZTNA) se acelerará, dejando atrás enfoques tradicionales como las VPN. La automatización jugará un papel decisivo, con decisiones de acceso tomadas en tiempo real y basadas en riesgo, lo que permitirá proteger activos críticos sin frenar la operación.

Para Wilson Vergara, Regional Sales Director para SoLA de AppGate: “el desafío será equilibrar una seguridad robusta con una experiencia de usuario fluida. También será esencial que los equipos técnicos y comerciales, incluidos partners y mayoristas, desarrollen el conocimiento necesario para posicionar estas soluciones como habilitadores de negocio.

4. Fraude digital más complejo y un marco regulatorio más exigente

El robo de identidad seguirá siendo el delito predominante en Latinoamérica, aunque con variantes potenciadas por IA. “Los atacantes perfeccionarán técnicas de phishing en correos, mensajes y códigos QR, sumando deepfakes de voz y video capaces de suplantar víctimas con gran realismo, además de malware dinámico difícil de detectar. Esto impactará con fuerza el ecosistema móvil, cada vez más utilizado en operaciones financieras”, explica Manuel Giraldo, líder de Consultoría de Prevención de Fraude de AppGate.

La expansión de los pagos inmediatos y la evolución de las regulaciones regionales obligarán a las entidades a fortalecer la autenticación, el análisis de riesgos y la verificación de identidad, manteniendo al mismo tiempo una experiencia de usuario confiable.

5. De la reacción a la prevención con inteligencia artificial

Según Ruth Montecinos, Regional Sales Director de Fraude para SoLA en AppGate: “En 2026, el gran cambio de enfoque en las instituciones financieras será pasar de reaccionar frente al fraude a anticiparse a él. Cada vez más directivos han entendido que la inteligencia artificial ofrece las capacidades necesarias para prevenir ataques en el momento oportuno, en lugar de limitarse a mitigar el daño una vez consumado”.

La conciencia de que el fraude no desaparecerá, sino que aumentará en complejidad, impulsará la adopción de tecnologías capaces de detectar patrones, actuar en tiempo real y reducir el impacto de los delitos digitales.

Las predicciones para 2026 dibujan un panorama de riesgos crecientes, pero también de oportunidades claras. La masificación de ataques impulsados por IA, la transición acelerada hacia arquitecturas Zero Trust, el endurecimiento regulatorio y la necesidad de educar tanto a usuarios como a equipos internos marcarán la agenda del próximo año.