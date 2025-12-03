Aitana de GoSys revoluciona la automatización financiera

GoSys presenta Aitana, una inteligencia artificial conversacional diseñada para automatizar tareas financieras, acelerar el análisis empresarial y fortalecer el rol de business partner en compañías de todos los tamaños.

Los equipos financieros de las empresas suelen vivir atrapados entre tareas operativas, reportes repetitivos y la presión por entregar análisis cada vez más precisos. En ese contexto, la empresa argentina GoSys decidió dar un paso decisivo: crear Aitana, una solución de inteligencia artificial conversacional orientada a potenciar —no reemplazar— la labor de quienes sostienen la función financiera en organizaciones pequeñas, medianas y grandes.

Durante nuestra conversación con Gabriel Otero, CEO de GoSys, quedó claro que Aitana no es “otra IA más”. Es un agente entrenado específicamente para comprender solicitudes financieras, conectarse a fuentes de datos internas, generar reportes, analizar indicadores y aprender de cada interacción del usuario. Su propósito es evidente: liberar tiempo operativo para que los equipos puedan enfocarse en crear valor real para el negocio.

En palabras de Otero, hoy el rol de business partnering es central en finanzas, pero está saturado de actividades manuales. Aitana asume esas tareas —la preparación de informes, comparativos, cálculos recurrentes— para que los profesionales puedan dedicarse a interpretar datos, anticipar escenarios y respaldar decisiones estratégicas.

Seguridad, integración y un enfoque técnico pensado para empresas complejas

Uno de los puntos que más subraya GoSys es la seguridad de los datos. A diferencia de agentes conversacionales abiertos, la información procesada por Aitana permanece dentro de la infraestructura de la empresa. El modelo de lenguaje corre en servidores propios de GoSys, aislado del mundo exterior. Para sectores donde la información financiera es crítica, este detalle no es menor; es un requisito indispensable.

Aitana puede funcionar de dos maneras:

Integrada como feature nativo en las soluciones de GoSys. Como herramienta independiente, conectándose únicamente a las fuentes de información financiera necesarias.

La flexibilidad es clave porque muchas empresas en América Latina operan con sistemas mixtos, implementaciones heredadas o arquitecturas fragmentadas. Para Otero, la idea es clara: “Aitana tiene que adaptarse al cliente, no al revés”.

Pero la arquitectura de la solución va más allá del componente conversacional. Aitana incluye:

Un frontend conversacional que interpreta solicitudes en lenguaje natural.

que interpreta solicitudes en lenguaje natural. Un módulo de análisis que entiende qué información buscar y cómo procesarla.

que entiende qué información buscar y cómo procesarla. Varias formas de entrega de resultados: pantalla, correo, Excel, imagen o archivo.

de resultados: pantalla, correo, Excel, imagen o archivo. Y próximamente, un motor de machine learning para forecasting, diseñado especialmente para industrias donde la demanda futura puede modelarse con datos históricos.

GoSys domina los procesos financieros complejos —forecasting, planificación integral del negocio, simulación de escenarios— y Aitana es la interfaz que acerca esa capacidad analítica a cualquier usuario, incluso a quienes no provienen del mundo financiero.

Reportes automatizados, aprendizaje continuo y un nuevo estándar para la analítica financiera

Uno de los aspectos más innovadores de Aitana es su capacidad de aprender formatos y rutinas. Por ejemplo, si un usuario le pide un reporte comparativo mensual entre resultados reales y planificados, Aitana no solo lo genera: aprende el formato, lo guarda como plantilla y puede programar su envío automático el día que el usuario defina.

Este enfoque anticipa un cambio estructural: el reporting, los dashboards y buena parte del business intelligence serán completamente automatizados.

Aitana ya es capaz de:

Calcular márgenes y rentabilidades sin necesidad de explicar fórmulas.

Construir reportes en Excel o imagen bajo cualquier formato solicitado.

Entregar información bajo demanda o de manera programada.

Integrar datos provenientes de múltiples sistemas.

Y pronto podrá alimentar sus respuestas con modelos predictivos. Para empresas que hoy aún dependen de hojas de cálculo para procesos críticos, este punto marca un quiebre.

Hacia funciones financieras totalmente digitalizadas

El lanzamiento de Aitana abre una ventana para entender hacia dónde se mueve la digitalización financiera en América Latina. Para Otero, estas soluciones acercan a las empresas a un ideal necesario: funciones financieras totalmente digitalizadas, capaces de reaccionar a contextos inciertos con agilidad, simulación de escenarios y decisiones basadas en datos confiables.

La pandemia dejó claro que la incertidumbre es un escenario permanente. Herramientas como Aitana permiten anticipar impactos, simular rutas posibles y responder con información robusta, no con intuiciones.

GoSys ofrece una versión demo ligera para que empresas interesadas puedan probarla. La idea no es mostrar una presentación, sino permitir que los equipos experimenten cómo cambia su flujo de trabajo cuando la IA se convierte en su asistente financiero.