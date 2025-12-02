iQ Studio: la apuesta de Hitachi Vantara para industrializar la IA

Un entorno gobernado, sin código y con control de datos para diseñar, desplegar y escalar agentes de IA en días.

Hitachi Vantara —subsidiaria de Hitachi, Ltd.— presentó iQ Studio, una plataforma diseñada para que empresas de cualquier tamaño puedan crear, implementar y gobernar agentes de IA sin depender de desarrollos complejos o infraestructura dispersa.

El mercado ya no necesita más experimentos en inteligencia artificial; necesita resultados. Sin embargo, el 74% de las organizaciones aún no logra llevar la IA a producción con impacto real, según un informe reciente de Boston Consulting Group. Las causas no sorprenden: falta de talento, procesos inconexos y herramientas que no escalan.

iQ Studio funciona como una fábrica de IA llave en mano, donde conviven un constructor de agentes sin código o con bajo código, una biblioteca de plantillas industriales y un entorno gobernado que mantiene los datos bajo control de la organización, incluso en industrias altamente reguladas.

Gobernanza, datos y escalabilidad: la tríada que faltaba

La mayoría de plataformas del mercado son piezas aisladas o nativas de una única nube. iQ Studio toma otra ruta: ofrece un entorno local e independiente, capaz de integrarse a la infraestructura existente y cumplir requisitos estrictos de cumplimiento normativo.

El sistema se apoya en el diseño de referencia de la Plataforma de Datos de IA de NVIDIA, añadiendo canales preintegrados de RAG (generación aumentada por recuperación) y automatización para acelerar el acceso a datos listos para IA. Este enfoque permite que equipos sin experiencia avanzada construyan prototipos y lleven soluciones a producción en días, no meses.

“Estamos haciendo que la IA sea más fácil de usar y de gestionar, combinando herramientas accesibles con rendimiento y gobernanza de nivel empresarial”, resume Jason Hardy, CTO de IA en Hitachi Vantara.

Además, la infraestructura iQ —incluyendo el Software de Contenido para Archivos HCSF— obtuvo la Certificación de Almacenamiento Corporativo de NVIDIA, lo que refuerza el posicionamiento de Hitachi como proveedor de infraestructura confiable y preparada para IA.

¿Qué permite hacer iQ Studio?

La propuesta se traduce en tres beneficios claros:

Acelerar el tiempo de creación de valor: acceso simplificado a datos corporativos y algoritmos listos para usar, reduciendo el ciclo entre idea y producción.

acceso simplificado a datos corporativos y algoritmos listos para usar, reduciendo el ciclo entre idea y producción. Democratizar la IA: usuarios no técnicos pueden diseñar agentes mediante una interfaz visual, reduciendo la dependencia del talento escaso en ciencia de datos.

usuarios no técnicos pueden diseñar agentes mediante una interfaz visual, reduciendo la dependencia del talento escaso en ciencia de datos. Hacer posible la IA industrial: plantillas para mantenimiento predictivo, evaluación de habilidades operativas u optimización de flotas, adaptables a cualquier entorno corporativo.

Ashish Nadkarni, de IDC, añade una reflexión crítica:

“Escalar la IA depende tanto de los datos adecuados y la infraestructura como de los modelos y la capacidad de cómputo. Soluciones como iQ Studio representan un paso importante hacia entornos unificados que convierten la experimentación en resultados medibles”.