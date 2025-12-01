A días de cerrar 2025, la exposición digital y el auge del Shadow AI obligan a replantear la gobernanza de datos antes del nuevo año.

Diciembre de 2025 llega con un mensaje claro para los CIOs: el próximo año no permitirá improvisaciones en seguridad y gobernanza de datos. La aceleración de amenazas potenciadas por IA, la multiplicación de datos no estructurados y la presión regulatoria anticipan un 2026 donde la brecha de datos será la métrica que separará a las organizaciones resilientes de las vulnerables.

Las cifras que deja 2025 no admiten dudas. El costo global promedio de una fuga de datos asciende ya a 4.44 millones de dólares, y cuando hay involucramiento de Shadow AI, el impacto se incrementa en $670,000 USD adicionales. Los ataques internos maliciosos continúan siendo los más costosos, con un promedio de 4.92 millones de dólares por incidente.

A esto se suma un dato que preocupa a cualquier líder tecnológico: la velocidad de crecimiento del dato supera la capacidad de las organizaciones para protegerlo, y el 2026 comenzará con este déficit acumulado.

Una conversación ineludible para cerrar el año

El próximo miércoles 03 de diciembre, a las 10:00 AM (hora de México), The Standard CIO organiza el ZoomTalk: “Brecha de datos: cómo pasar del riesgo silencioso a la gobernanza proactiva”.

Una sesión ejecutiva con Jair Terrones, Director Comercial de SBRT Computing, donde analizaremos las decisiones que los CIO deben tomar ahora para llegar a 2026 con una postura de seguridad sólida, automatizada y orientada a la continuidad del negocio.

No es una charla técnica. Es una conversación estratégica para quienes deben anticipar riesgos que ya no son hipotéticos.

Regístrate aquí.

El fin de la estrategia reactiva

Durante años, muchas empresas han mantenido la filosofía de “si funciona, no lo toques”. Pero en 2025 esa actitud dejó de ser prudencia para convertirse directamente en riesgo operativo.

Los daños por una brecha no son solo financieros:

La confianza del cliente se erosiona.

Las operaciones pueden detenerse durante días.

La ventaja competitiva se pierde cuando información estratégica llega donde no debe llegar.

2026 exige una postura distinta: más visibilidad, menos improvisación.

Los puntos ciegos que deben resolverse antes de 2026

1. Datos no estructurados sin control.

PDFs, correos, imágenes y documentos que contienen información crítica y que raramente se clasifican o supervisan adecuadamente.

2. Shadow AI.

Colaboradores usando IA generativa sin autorización, exponiendo datos sensibles en plataformas que nadie gobierna.

3. Silos de información.

Repositorios aislados, sistemas heredados y nubes desconectadas que impiden comprender la exposición real de la organización.

Antes de pensar en 2026, hay que entender el riesgo real

El ZoomTalk del 3 de diciembre llega en el momento justo: es la última oportunidad del año para que los líderes de TI obtengan claridad sobre qué ajustar ahora para evitar sorpresas en los primeros meses del próximo año.

En 40 minutos, revisaremos rutas concretas para:

Reducir exposición con gobernanza

Prepararse para el nuevo ciclo regulatorio

Contener riesgos de Shadow AI

Automatizar controles

Convertir seguridad en ventaja competitiva

Entrar a 2026 sin esta conversación no es una omisión técnica; es un riesgo estratégico.