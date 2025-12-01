La plataforma tecnológica de Alibaba Group obtiene reconocimiento en infraestructura, modelos, ingeniería y aplicaciones de inteligencia artificial.

Alibaba Cloud reconocido como Líder Emergente en los cuatro cuadrantes de Gartner para IA generativa en noviembre 2025.Alibaba Cloud consolida su posición en el mercado global de inteligencia artificial tras ser designado Líder Emergente en los cuatro cuadrantes analizados por Gartner en su “Innovation Guide for Generative AI”, publicado en noviembre de 2025. El reconocimiento abarca infraestructura especializada, provisión de modelos, ingeniería de IA y aplicaciones de gestión del conocimiento.

La firma de investigación tecnológica define a los líderes emergentes como aquellos proveedores que combinan visibilidad en el mercado con características robustas y alto potencial de crecimiento en un sector caracterizado por su rápida evolución.

“Este reconocimiento valida nuestra estrategia integrada de ‘IA + Nube'”, afirmó Jingren Zhou, director de tecnología de Alibaba Cloud Intelligence. La compañía desarrolla un ecosistema que abarca desde infraestructura optimizada hasta aplicaciones de productividad para usuarios finales.

Infraestructura y capacidad de cómputo

En el segmento de infraestructura especializada para IA generativa, Alibaba Cloud es el único proveedor de servicios en la nube de Asia-Pacífico reconocido como Líder Emergente, compitiendo directamente con cuatro rivales globales. La plataforma ofrece capacidades de cómputo, almacenamiento y redes de alto rendimiento diseñadas específicamente para entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial.

La arquitectura en la nube de la compañía responde a las exigencias computacionales de las cargas de trabajo más demandantes en machine learning, posicionándola como referente tecnológico en la región.

Modelos Qwen y adopción masiva

Los modelos propietarios Qwen de Alibaba, incluida la versión más reciente Qwen3, han registrado más de 600 millones de descargas en plataformas como Hugging Face y ModelScope. La comunidad de desarrolladores ha creado más de 170,000 modelos derivados a partir de estos algoritmos de código abierto.

Model Studio, la plataforma de desarrollo de IA de Alibaba, atiende a más de 1 millón de empresas y usuarios individuales. La herramienta permite ajustar, gestionar y desplegar modelos de lenguaje grande (LLM), incluyendo la familia de modelos Wan para generación visual.

Platform for AI: ciclo completo de desarrollo

Platform for AI (PAI) de Alibaba Cloud integra todo el ciclo de vida del desarrollo de inteligencia artificial en una sola plataforma. Desde el etiquetado de datos y la construcción de modelos hasta el entrenamiento, la optimización de rendimiento y el despliegue en producción, PAI facilita la implementación de machine learning y deep learning para empresas y desarrolladores.

Esta aproximación integral responde a la definición de Gartner sobre ingeniería de IA generativa: tecnologías que proporcionan gestión completa del ciclo de vida de los modelos, específicamente adaptadas al desarrollo, perfeccionamiento y despliegue de modelos generativos.

Aplicaciones empresariales y RAG

En aplicaciones de gestión del conocimiento, Alibaba Cloud implementa tecnologías de recuperación aumentada por generación (RAG) y agentes de IA para transformar bases de datos corporativas en información contextualizada y accionable.

La compañía ha desplegado soluciones de inteligencia artificial en sectores que van desde conducción autónoma y salud inteligente hasta electrónica de consumo, logística y comercio electrónico de nueva generación.

“Abordamos la IA generativa con un enfoque en cómo estas tecnologías serán adoptadas y generarán valor a lo largo del tiempo”, explicó Zhou. La estrategia de Alibaba Cloud anticipa las necesidades de una industria en constante transformación.

Este es el segundo año consecutivo que la compañía obtiene el reconocimiento de Líder Emergente en los cuatro cuadrantes evaluados por Gartner en su guía de innovación para tecnologías de IA generativa, confirmando la consistencia de su propuesta tecnológica en un mercado altamente competitivo.