E se você pudesse conversar com os seus dados?

Por que as Análises de Conversação multiplicam a inteligência da sua empresa.

Os seus dados têm as respostas. Basta perguntar.

Se a sua equipe de dados está soterrada por um backlog de pedidos, as suas maiores questões de negócio ficam numa fila de espera enquanto os seus concorrentes estão a agir.

É tempo de parar de esperar por insights.

A Análise Conversacional, uma capacidade de IA que permite a qualquer pessoa na sua empresa fazer perguntas aos seus dados usando linguagem simples e obter respostas confiáveis e instantâneas, pode interromper o ciclo.

Isto não é apenas sobre limpar um backlog. É sobre dar a cada equipa das vendas ao desenvolvimento de produtos a habilidade de tomar decisões orientadas por dados no momento.

Esta mudança de dashboards estáticos para conversas dinâmicas e em tempo real pode cortar o seu tempo para obter insights de semanas para segundos, tornando os seus dados no seu ativo estratégico mais poderoso.