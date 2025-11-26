La plataforma unifica administración de Hybrid Mesh Firewall y servicios de seguridad desde consola única con AIOps, reduciendo costos operativos y acelerando implementaciones.

Cisco añade capacidades de gestión multi-cliente a Security Cloud Control, su plataforma unificada impulsada por IA, diseñada para eliminar la fragmentación operativa que enfrentan los proveedores de servicios administrados (MSPs). La actualización, disponible en febrero de 2026, permite gestionar Hybrid Mesh Firewall y el portafolio completo de seguridad de Cisco desde una consola única.

“Los MSPs están en la primera línea, ayudando a las empresas a navegar por las complejidades de la ciberseguridad moderna, especialmente a medida que la IA hace que las amenazas sean más sofisticadas”, afirma Jeetu Patel, Presidente y Director de Productos de Cisco. “Las nuevas capacidades están diseñadas para eliminar la fricción operativa, empoderar a nuestros socios para acelerar el crecimiento de los ingresos y ofrecer resultados de seguridad superiores para sus clientes”.

Arquitectura distribuida con gestión centralizada

El Hybrid Mesh Firewall de Cisco es una solución de seguridad distribuida que bloquea amenazas avanzadas, protege contra vulnerabilidades —incluidas las de modelos de IA— y habilita segmentación de confianza cero en centros de datos, nubes y sitios de borde.

La arquitectura utiliza identidades de red y de carga de trabajo para crear microperímetros, aplicando segmentación y protección contra amenazas impulsada por IA en el borde de la aplicación y dentro de las cargas de trabajo. Las organizaciones definen políticas que se aplican uniformemente a través de firewalls de Cisco, Smart Switches, agentes de carga de trabajo que aprovechan eBPF e incluso firewalls de terceros.

Security Cloud Control gestiona centralmente estas políticas mientras la telemetría se integra con Splunk, permitiendo a los MSPs ofrecer soluciones de seguridad avanzadas con eficiencia operativa medible.

El hardware complementa la estrategia: la Serie Cisco Secure Firewall 200 ofrece inspección avanzada de amenazas en el dispositivo y SD-WAN integrado para sucursales distribuidas con hasta 3 veces mejor relación precio-rendimiento. La Serie Cisco Secure Firewall 6100 proporciona densidad de rendimiento extremadamente alta para centros de datos preparados para IA.

El software Secure Firewall Threat Defense 7.7 detectó y detuvo entre 99.5% y 100% de las amenazas en pruebas de NetSecOPEN, organización sin fines de lucro que desarrolla métodos de prueba estandarizados para productos de seguridad de red.

Cinco pilares operativos para MSPs

La plataforma articula su propuesta de valor en cinco capacidades fundamentales:

Supervisión y gestión centralizadas. Vista de administrador intuitiva con panel único para navegar entidades administradas, suscripciones y controles de acceso, reduciendo sobrecarga administrativa. Gestión multi-org. Incorporación y configuración de clientes a escala, con salvaguardas y estructuras de permisos claras que aceleran tiempo de comercialización. Control de acceso basado en roles (RBAC) granular. Control preciso sobre acceso de administradores para clientes gestionados, asegurando que ingenieros y personal de soporte tengan solo permisos necesarios, fortaleciendo gobernanza y cumplimiento. Licenciamiento simplificado. Asignación, seguimiento y auditoría de licencias en múltiples clientes, soportando Managed Services Enterprise Agreement (MSEA) de múltiples arquitecturas y Managed Services License Agreement (MSLA) basado en consumo, aumentando rentabilidad. API de la plataforma. Puerta de enlace estandarizada con experiencia de desarrollador consistente para automatizar incorporación y aprovisionamiento de clientes, acelerando tiempo de valor.

ROI medible para proveedores

Los MSPs pueden cuantificar tres impactos operativos directos:

Tiempo de comercialización reducido. Incorporación de nuevos clientes más rápida y agrupación de servicios multi-producto desde plataforma única, aumentando tasas de éxito y expansión.

Incorporación de nuevos clientes más rápida y agrupación de servicios multi-producto desde plataforma única, aumentando tasas de éxito y expansión. Costos operacionales menores. Consolidación de consolas y automatización de tareas repetibles para reducir esfuerzo manual, errores y sobrecarga operativa.

Consolidación de consolas y automatización de tareas repetibles para reducir esfuerzo manual, errores y sobrecarga operativa. Expansión de servicios facilitada. Enfoque holístico con movimientos altamente repetibles que facilitan expansión de ofertas y aumento de valor de vida del cliente.

“Poder iniciar sesión en un único panel, con robusto control de acceso basado en roles y gestionar múltiples clientes desde un solo lugar, realmente reducirá la carga de trabajo de nuestros equipos”, afirma Gísli Helgason, Tecnólogo Jefe de Redes y Seguridad en CAE Technology Services.

Lucas Black, Arquitecto de Servicios de Seguridad de Cisco en CDW Canadá, añade: “Trabajamos con más de 15 herramientas, plataformas e inicios de sesión. Tener una vista única nos dará la capacidad de tener todos los datos de nuestros clientes en un solo lugar”.

Los MSPs interesados pueden contactar a su representante de Cisco para explorar las capacidades de gestión multi-cliente antes del lanzamiento general en febrero de 2026.