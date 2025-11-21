Nuestro próximo ZoomTalk explorará cómo convertir el riesgo invisible en gobernanza proactiva con tecnologías como IBM Guardium.

El próximo miércoles 3 de diciembre, The Standard CIO presentará un ZoomTalk estratégico con Jair Terrones, Director Comercial de SBRT Computing, centrado en los desafíos de seguridad de datos que enfrentan las aseguradoras mexicanas en un entorno cada vez más digitalizado y regulado.

La sesión, titulada “Brecha de datos en seguros: cómo pasar del riesgo silencioso a la gobernanza proactiva”, analizará cómo las organizaciones del sector pueden fortalecer su resiliencia operativa mediante la implementación de modelos de seguridad basados en visibilidad total, automatización y gobernanza avanzada.

Riesgos emergentes en el ecosistema asegurador

El sector asegurador mexicano enfrenta una transformación profunda marcada por la multiplicación exponencial de datos, la adopción de entornos híbridos y multicloud, y la aparición de amenazas sofisticadas potenciadas por inteligencia artificial. Según Terrones, los puntos ciegos en la gestión de datos y la falta de visibilidad integral representan los mayores riesgos para la continuidad operativa.

La conversación abordará también el fenómeno de Shadow AI: el uso descontrolado de herramientas de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, un factor que introduce nuevos vectores de riesgo difíciles de detectar con controles tradicionales.

IBM Guardium como plataforma estratégica

Durante el encuentro se analizará el rol de IBM Guardium, una plataforma que ha ganado relevancia entre aseguradoras que buscan integrar descubrimiento y clasificación completa del patrimonio de datos, visibilidad unificada en entornos complejos, detección inteligente de anomalías en tiempo real y automatización del cumplimiento regulatorio.

La sesión, moderada por Adolfo Manaure, Director Editorial de The Standard CIO, está dirigida a CIOs, CISOs y líderes de riesgo del sector. Tendrá una duración de 30 a 40 minutos y será grabada para su posterior difusión en el canal de YouTube de The Standard CIO.

Los interesados pueden registrarse aquí para participar en vivo el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 AM (hora de México).