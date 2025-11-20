Nestlé completa migración a SAP S/4HANA Cloud en 112 países

El gigante alimentario ejecuta su primera fase de transformación digital cubriendo 50.000 empleados y estableciendo un nuevo estándar en la industria.

Nestlé ha completado la primera fase de su actualización a SAP S/4HANA Cloud Private Edition, abarcando operaciones en 112 países y más de 50.000 empleados. La migración se ejecutó con menos de 20 horas de tiempo de inactividad, marcando un récord en implementaciones de esta magnitud.

La compañía, cliente de SAP desde el año 2000 y en la nube desde 2022, utiliza este sistema como plataforma unificada para gestionar sus operaciones globales. Esta actualización representa la primera de tres fases que eventualmente incluirán países de Europa y las Américas.

IA y automatización como eje de la transformación

La nueva plataforma proporciona a Nestlé capacidades avanzadas de inteligencia artificial y automatización. El fabricante de marcas como Nescafé, Kit Kat y Maggi podrá implementar el copiloto Joule de SAP para optimizar procesos y personalizar la interacción con consumidores.

Chris Wright, CIO de Nestlé, destacó que el sistema ERP común permite ejecutar operaciones de principio a fin con visibilidad completa. La actualización acelera el lanzamiento de nuevos productos a escala global y mejora la eficiencia en toda la cadena de valor mediante insights de datos en tiempo real.

Ventaja estratégica en bienes de consumo

Thomas Saueressig, miembro de la Junta Ejecutiva de SAP, señaló que el caso demuestra cómo la escala se convierte en ventaja estratégica para la innovación. La implementación establece un precedente en la industria de bienes de consumo masivo.

El entorno tecnológico estandarizado permitió una transición fluida que posiciona a Nestlé para responder ágilmente a las expectativas cambiantes del mercado. La plataforma prepara a la compañía para desarrollar experiencias omnicanal y adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores.

Las siguientes dos fases de la migración continuarán durante los próximos meses, consolidando la infraestructura digital del grupo alimentario más grande del mundo.