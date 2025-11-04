IA y reingeniería cloud: el cambio que las empresas postergan

La transformación digital exige replantear procesos desde cero, pero las organizaciones mantienen el statu quo por miedo al cambio.

La pregunta central es incómoda pero necesaria: ¿por qué seguimos haciendo las cosas como siempre? En un mercado donde la inteligencia artificial redefine las reglas del juego, mantener procesos heredados equivale a perder competitividad. Sin embargo, la mayoría de las empresas permanecen en una zona de confort peligrosa.

El mito del “si funciona, no se toca”

“Los riesgos de ser guiados por esta mentalidad es caer en una ceguera que no permite ver todas las oportunidades que la empresa está perdiendo por no abordar una Reingeniería”, advierte Juan Ozino Caligaris, cofundador y Country Manager de Nubity, empresa especializada en optimizar servicios en la nube y recientemente adquirida por Evertec.

La Reingeniería Cloud implica replantear la arquitectura de negocio desde sus fundamentos. No se trata de mejoras incrementales ni parches tecnológicos. El objetivo es reinventar cómo la organización ejecuta sus operaciones, aprovechando IA para automatizar, predecir y personalizar la experiencia del cliente a escala.

Consideremos un caso práctico: transformar la atención al cliente de un modelo presencial y telefónico a una plataforma 100% digital automatizada con IA. Este cambio no solo reduce costos operativos; redefine la propuesta de valor y la capacidad de respuesta.

El diferencial entre competir y desaparecer

McKinsey cuantifica el impacto: las compañías que rediseñan aplicaciones para entornos cloud-native logran ciclos de innovación tres veces más rápidos que aquellas que solo migran infraestructura. La diferencia no es marginal; determina quién lidera y quién queda fuera del mercado.

“Muchas veces las empresas tienen la posibilidad de dar este paso fundamental, pero no lo hacen por diversos motivos. La capacidad de incorporar nuevos modelos de negocio es el diferencial entre sobrevivir o dejar de ser competitivo”, enfatiza Ozino Caligaris.

El problema radica en la ejecución. Las organizaciones reconocen la necesidad de adoptar IA, pero carecen de claridad sobre el cómo, cuándo y por qué. Aquí es donde la Reingeniería Cloud se vuelve indispensable: proporciona el marco estructural para que la IA genere valor real.

La Reingeniería Cloud no es una decisión exclusivamente técnica; es estratégica. Cada componente debe nacer preparado para escalar y evolucionar. La pregunta final es directa: ¿tu organización está lista para este cambio radical o seguirá esperando hasta que sea demasiado tarde?

Palabra clave: Reingeniería Cloud

Slug URL: ia-reingenieria-cloud-cambio-radical-empresas

Metadescripción: La IA impulsa la Reingeniería Cloud, pero las empresas postergan el cambio. Descubre por qué mantener el statu quo es perder.

Tags: Reingeniería Cloud, inteligencia artificial, transformación digital, cloud computing, innovación empresarial, automatización, IA empresarial, McKinsey, Nubity, cloud-native, estrategia digital, procesos empresariales