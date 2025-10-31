La plataforma Joule coordina agentes autónomos que ejecutan flujos de trabajo complejos mientras elimina silos de datos mediante arquitectura de intercambio sin copia.

SAP presentó en su evento SAP Connect la evolución de su plataforma empresarial hacia un ecosistema integrado donde inteligencia artificial, datos y aplicaciones convergen para resolver problemas organizacionales complejos. La compañía alemana reveló asistentes conscientes de roles específicos dentro de Joule, su motor de IA, que coordinan agentes especializados para elevar el rendimiento humano en funciones críticas.

Asistentes que orquestan agentes especializados

Joule incorpora una biblioteca creciente de asistentes diseñados para asociarse con profesionales según su función empresarial específica. El Asistente de Gestión de Personas coordina agentes como People Intelligence Agent, que identifica anomalías compensatorias, mientras que el Asistente de Planificación Financiera supervisa al Cash Management Agent para optimizar flujos de efectivo y maximizar rendimientos.

“Las empresas necesitan más que aplicaciones dispares para prosperar cuando la volatilidad es la norma”, declaró Muhammad Alam, miembro del Consejo Ejecutivo de SAP. La arquitectura permite que estos asistentes no solo operen dentro de líneas de negocio individuales, sino que colaboren transversalmente para resolver desafíos empresariales sistémicos.

Datos sin fronteras mediante intercambio bidireccional

SAP Business Data Cloud Connect elimina barreras tradicionales al establecer flujos bidireccionales de productos de datos empresariales entre plataformas. La tecnología de intercambio sin copia mantiene información segura en sistemas SAP mientras permanece accesible instantáneamente en plataformas existentes, preservando contexto empresarial sin duplicaciones costosas.

Databricks y Google Cloud se confirmaron como primeros socios habilitados, con expansión futura planificada. Esta apertura ecosistémica acelera el acceso a productos de datos para análisis e IA, reduciendo tiempos entre datos crudos y resultados operativos.

Aplicaciones nativas de IA para operaciones críticas

SAP Supply Chain Orchestration combina Joule con grafos de conocimiento en tiempo real para detectar riesgos varios niveles profundos en cadenas de suministro y coordinar respuestas automáticas. SAP Engagement Cloud personaliza interacciones con clientes y proveedores mediante contexto empresarial crítico, mientras que la suite SAP Ariba incorpora inteligencia en cada etapa de gestión de gasto.

La propuesta unifica aplicaciones donde se crean datos con capacidades analíticas donde se experimentan insights impulsados por IA, estableciendo un ciclo autorreinforza que genera inteligencia, velocidad y resiliencia operacional.