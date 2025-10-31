Microsoft 365 Copilot integra App Builder y Workflows

Las nuevas funcionalidades App Builder y Workflows democratizan el desarrollo de aplicaciones empresariales mediante inteligencia artificial conversacional.

Microsoft amplía las capacidades de su plataforma Copilot para que cualquier empleado pueda desarrollar aplicaciones y automatizar procesos sin conocimientos técnicos previos. La compañía anunció la disponibilidad de App Builder y Workflows para clientes del programa Frontier, herramientas que transforman instrucciones en lenguaje natural en soluciones operativas completas.

Desarrollo de aplicaciones en minutos

App Builder permite crear y desplegar aplicaciones funcionales mediante conversación natural con el asistente de IA. Los usuarios pueden diseñar paneles, gráficos, calculadoras y listas interactivas que se conectan directamente con documentos, hojas de cálculo y presentaciones existentes en Microsoft 365. El sistema utiliza Microsoft Lists como infraestructura de datos y mantiene un flujo iterativo de refinamiento sin abandonar la interfaz de Copilot.

La distribución se simplifica mediante enlaces directos, similar al compartir documentos tradicionales, eliminando barreras técnicas en la implementación.

Automatización empresarial conversacional

Workflows incorpora capacidades de automatización para tareas repetitivas en Outlook, Teams, SharePoint y Planner. El agente interpreta descripciones en lenguaje coloquial y las convierte en flujos operativos que gestionan correos, recordatorios, calendarios y actualizaciones de equipo.

Cada paso del proceso se visualiza en tiempo real, permitiendo ajustes mediante instrucciones conversacionales adicionales. La arquitectura comparte fundamentos con Copilot Studio, garantizando confiabilidad empresarial en automatizaciones personales.

Agentes especializados con Copilot Studio

La versión integrada de Copilot Studio facilita la creación de agentes personalizados que extraen información de SharePoint, transcripciones de reuniones, chats y sistemas externos como ServiceNow o Jira. Para requisitos avanzados, la versión completa ofrece flujos complejos, selección de modelos y arquitecturas multiagente.

Las tres herramientas mantienen el marco de seguridad y cumplimiento de Microsoft 365. Respetan permisos individuales y roles de acceso, con administración centralizada desde el Centro de administración de Microsoft 365. Los controles granulares permiten definir quiénes pueden crear, usar o compartir estas soluciones, asegurando alineación con políticas organizacionales.