La consultora madrileña liderará la implementación del estándar internacional de seguridad de la información en la empresa de software para asesorías.

GLASOF, desarrolladora de software para asesorías y despachos profesionales, ha elegido a ANOOK como partner tecnológico para implementar la certificación ISO/IEC 27001, el estándar internacional de referencia en gestión de seguridad de la información.

La decisión posiciona a ANOOK como consultor especializado en sistemas de gestión de ciberseguridad, reforzando su trayectoria de tres décadas en el sector tecnológico. La consultora madrileña estructurará el proyecto en cinco fases que abarcan desde el diagnóstico inicial hasta la certificación externa.

Metodología de implementación

Marta Massanet, business control & compliance manager de ANOOK, explica que la norma ISO 27001 establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en evaluación de riesgos. El proceso incluye análisis de activos, diseño del SGSI, implementación de controles técnicos según ISO 27002, auditoría interna y acompañamiento durante las auditorías de certificación.

Rubén González Fernández, director de IT de GLASOF, destaca que esta iniciativa busca “reforzar la confianza de los clientes, asegurando que todos nuestros servicios operan bajo los más altos estándares de ciberseguridad y protección de datos”.

ANOOK renueva su certificación

Paralelamente, ANOOK ha renovado con AENOR su propia certificación ISO 27001, que mantiene de forma ininterrumpida desde hace 17 años. Esta renovación subraya el compromiso de la compañía con la seguridad operativa y la protección de datos.

La consultora, respaldada por Total Specific Solutions (TSS) y Constellation Software Inc. (CSI) —ecosistema presente en más de 100 países con 1.000 empresas en cartera—, desarrolla soluciones ERP verticales para industria y construcción. Su portafolio incluye servicios integrales de ciberseguridad y optimización de sistemas empresariales.

GLASOF, por su parte, se especializa en soluciones tecnológicas para gestión fiscal, laboral y contable. La implementación de ISO 27001 representa un salto cualitativo en su modelo de seguridad, alineándolo con las mejores prácticas internacionales.